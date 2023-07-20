Мистер Мускул уже не нужен: девушка приготовила средство для мытья окон и зеркал

Один из авторитетных специалистов по экологической уборке рассказала о том, как приготовить собственное экологичное средство для мытья стекол, которое поможет избавиться от вредных веществ в вашем доме.
В популярном ролике в Instagram Кейт демонстрирует, как приготовить мощное средство для мытья стекол из ингредиентов, имеющихся в вашем шкафу. Она утверждает, что оно отмоет ваши стекла без разводов и сделает сверкающим за считанные секунды.
Чем мыть окна, чтобы не было разводов?
Используя стеклянный кувшин в качестве емкости, она смешивает четверть стакана спирта, две чашки воды и одну столовую ложку кукурузного крахмала.
Кукурузный крахмал является естественным абразивом, а значит, жидкость будет работать как мягкий скраб для более трудноудаляемых загрязнений.
Затем Кейт перемешивает смесь ложкой и переливает ее в многоразовый стеклянный флакон с распылителем.
Жидкость сразу же готова к использованию. Кейт распыляет ее на заляпанное зеркало в ванной комнате и вытирает тряпкой, после чего стекло выглядит сверкающим и безупречным.
"Работает как по волшебству", - написала она в подписи. "Уборка стала намного проще".
Смотрите видео о том, как приготовить средство для мытья окон и зеркал:
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