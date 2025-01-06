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Можно ли оставлять себе вещи умерших родственников: как не навлечь на себя беду

Юлия Закрепа
6 января 2025, 23:50обновлено 7 января, 01:21
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Можно ли носить мамины вещи после ее смерти и что запрещено делать - Главред собрал полезные советы.
Можно ли оставлять себе вещи умерших родственников: как не навлечь на себя беду
Что нельзя делать после смерти матери / коллаж: Главред, фото: unsplash, ua.depositphotos.com

Интересное из материала:

  • Что не нужно делать после смерти родного человека
  • Какие вещи умершего человека можно носить

Что нельзя делать после смерти матери или кого-то из родных людей в доме - эзотерики рассказали неожиданные факты и советы. Считается, что очень важно категорически не трогать никакие вещи покойного в течение первых трех дней после смерти человека.

Какие вещи умерших опасно хранить

Астрологи и экстрасенсы считают, что категорически нельзя оставлять вещи, которые контактировали со смертью. Если человек умер в своей постели, то необходимо обязательно утилизировать ее. Также стоит выбросить матрас, подушки, постельное белье и одеяло. Считается, если оставить эти вещи, то можно навлечь беду на свое здоровье и близких людей. Также лучше выбросить или сжечь одежду, которая была на покойнике в день смерти.

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Эзотерики советуют также избавиться от вещей, которые очень любил умерший человек и выбросить одежду, которую чаще всего носил. Такие вещи накапливают колоссальное негативное энергетическое влияние после смерти владельца. Однако при большом желании можно оставить верхнюю одежду, которую умерший редко носил.

По народным поверьям считается, что убрать из дома вещи умершего можно только через 3 дня после смерти, а разбирать не ранее чем через 40 дней. Церковь не склоняется к таким приметам, однако священники просят не принимать серьезных решений в первые 40 дней после смерти близкого человека.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Можно ли носить вещи умершего родного человека

Но существуют вещи, которые невозможно так просто выбросить или уничтожить - что касается ювелирных украшений и других дорогих предметов, как компьютер, телефон и прочее. Эзотерики советуют, чтобы защитить себя от смертельной энергетики стоит провести обряд очистки вещей:

  • предметы, которые можно, стоит полить святой водой
  • если это электроника или гаджеты, то нужно протереть поверхность святой водой
  • также стоит окурить такие вещи дымом свечи из церкви
  • ювелирные украшения лучше отнести на переплавку к другим изделиям

Такие действия могут защитить вас от возможных несчастий, которые могут привлечь к вам эти вещи.

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