Ольга Харлан рассказала про собственную "смерть": "Какой-то трэш"

Звездная спортсменка поделилась неприятной новостью.

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Ольга Харлан новости - Ольга Харлан прокомментировал фэйк про свою смерть / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgakharlan

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Как Ольга Харлан узнала о собственной "смерти"

Как спортсменка отреагировала на фэйк про себя

Украинская фехтовальщица и олимпийская чемпионка Ольга Харлан пережила не самый приятный опыт - сегодня в Сети ей пришлось прочитать о собственной смерти. Новость об этом ей в социальных сетях скинула подписчица.

Для раскрутки фэйковых аккаунтов мошенники запустили "новость", в которой говорится о том, что спортсменка якобы погибла во время ракетной атаки страны-оккупанта на Одессу, которая произошла 18 ноября. Харлан в своем блоге в Instagram была вынуждена опровергать эту жуткую ситуацию.

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Она заверила поклонников в том, что с ней все в порядке, поблагодарила за заботу и напомнила о необходимости более критично фильтровать информацию, которая поступает из различных источников.

"Во-первых, я была в шоке от этой новости. Во-вторых, я была в шоке, сколько комментариев и репостов этой "новости". В третьих, люди, пожалуйста, давайте проверять достоверность информации. Эта информация фейковая, со мной все хорошо. Отписывайтесь нафиг с этих страниц. Это какой-то трэш. И эти страницы, которые таким образом привлекают подписчиков, это очень низко. Поэтому люди, проверяйте информацию, со мной все в порядке", - говорит Ольга Харлан.

Ольга Харлан новости - Ольга Харлан прокомментировал фэйк про свою смерть / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgakharlan

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Кто такая Ольга Харлан? Ольга Харлан - фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка 2008 и 2024 годов и серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве, трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр (2014, 2013 2017, 2019 в индивидуальном первенстве, 2009 и 2013 в командном первенстве), восьмикратная чемпионка Европы (2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2019 в индивидуальном первенстве, 2009 и 2010 в командном первенстве), Кавалер ордена Свободы, орденов Ярослава Мудрого IV и V вв., полный кавалер орденов "За заслуги" и княгини Ольги.

За свою спортивную карьеру Ольга Харлан завоевала шесть олимпийских медалей (больше всего среди спортсменов, представлявших Украину), 15 медалей чемпионатов мира и 20 медалей чемпионатов Европы, что является рекордом для украинских фехтовальщиков.

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