Мусорное ведро больше не воняет: девушка показала простейший лайфхак

Девушка показала, как убрать неприятный запах из мусорного ведра

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Как убрать неприятный запах из мусорного ведра / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Никому не нравится неприятный запах из мусорного ведра. Более высокие температуры, как правило, делают кухонные запахи еще сильнее.

В TikTok появилось видео, на котором девушка нашла решения этой неприятной проблемы.

В этом видео TikTok Хейли показывает два ключевых предмета: войлочные прокладки (например, те, которые вы приклеиваете к нижней части ножек стула, чтобы они не царапали пол) и эфирное масло с ароматом на ваш выбор.

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Как избавиться от запаха из мусорного ведра?

Просто капните 5-8 капель эфирного масла на войлочные подкладки, а затем приклейте их к внутренней части мусорного ведра.

Как убрать неприятный запах из мусорного ведра / Скриншот с видео

Девушка говорит, что приятный аромат будет держаться около месяца, поэтому обязательно держите под рукой дополнительные войлочные подушечки и эфирное масло, когда придет время их заменить.

Смотрите видео о том, как убрать неприятный запах из мусорного ведра:

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