Мусорное ведро больше не воняет: девушка показала простейший лайфхак

Никому не нравится неприятный запах из мусорного ведра. Более высокие температуры, как правило, делают кухонные запахи еще сильнее.
В TikTok появилось видео, на котором девушка нашла решения этой неприятной проблемы.
В этом видео TikTok Хейли показывает два ключевых предмета: войлочные прокладки (например, те, которые вы приклеиваете к нижней части ножек стула, чтобы они не царапали пол) и эфирное масло с ароматом на ваш выбор.
Как избавиться от запаха из мусорного ведра?
Просто капните 5-8 капель эфирного масла на войлочные подкладки, а затем приклейте их к внутренней части мусорного ведра.
Девушка говорит, что приятный аромат будет держаться около месяца, поэтому обязательно держите под рукой дополнительные войлочные подушечки и эфирное масло, когда придет время их заменить.
Смотрите видео о том, как убрать неприятный запах из мусорного ведра:
@thehouseforhosting Cleaning hack! Make your trash cans smell better with this trick Felt pads and essential oil’s! #cleantok#cleaning#tidy#cleanhacks4u#cleaning#fyp♬ original sound
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