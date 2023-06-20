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"Начнется смертоносный месяц для Украины": астролог назвала 3 серьезных даты - прогноз

Мария Тупик
20 июня 2023, 19:13 обновлено 20 июня, 19:19
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Гороскоп на июль для Украины и мира. Астрологи предупредили о сильных и неприятных днях.
Гороскоп на июль для Украины 2023
Гороскоп на июль для Украины 2023 / Коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com, pixabay

Июль месяц для многих будет очень непростым. По словам астрологов, это довольно энергетически опасный месяц.

Астролог и таролог Яна Тимощук говорит, что июле могут быть три сильнейших удара.

"Может быть заморозка наступления или остановка. Карты показывают, что может быть три сильнейших удара. Это связано больше с вышками или станциями, тут будет борьба. Вообще, смертоносный месяц июль. Удары продолжаются и будут потери", - сказала астролог.

Прогноз для Украины на июль

По словам астролога, с 11 июня и до конца 2023 года будут продолжаться глобальные перемены.

"Транзит Марса - это очень большая энергия, которая направления на войну, агрессию, борьбу. С 10 июля по 26 августа Марс будет работать в Деве. В этот период надо будет проанализировать все свои ошибки", - говорит астролог Тимощук.

Астролог отмечает, что с 27 июня по 10 июля будет транзит планеты, через созвездия Рака.

"Это будут денежные ограничения. Максимально старайтесь сохранить финансы и не занимайтесь инвестициями", - говорит Тимощук.

С 11 июня по 27 июля будет проходить Меркурий в знаке Лев.

"Это хорошее время для эмоций, может принести вдохновение", - добавила астролог.

Кроме того, с 5 июня по 8 октября будет Венера во Льве.

"В это время люди будут становиться более эгоистичными. Каждый будет преследовать свои интересы", - добавила Тимощук.

Кто такая Яна Тимощук

Яна Тимощук (Эзотеричка) - эзотерик, ведический астропсихолог, таролог. Автор уникальной методики прогнозирования, говорится на Youtube-канале астролога.

Важные даты июля

  • 4 июля - Полнолуние.
  • 5 июля - очень удачный день. Будет очень сильно эмоциональный день.
  • 17 июля - Новолуние.

Ракетные обстрелы Украины в июне

"С июня и до конца июля могут увеличиться ракетные обстрелы. 21 июня - очень сильный энергетический день, 26 июня тоже. Вообще, эти 2 месяца лета самые "жаркие" с точки зрения энергии", - сказала астролог.

Смотрите видео гороскоп на июль:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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