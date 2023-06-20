"Начнется смертоносный месяц для Украины": астролог назвала 3 серьезных даты - прогноз

Июль месяц для многих будет очень непростым. По словам астрологов, это довольно энергетически опасный месяц.
Астролог и таролог Яна Тимощук говорит, что июле могут быть три сильнейших удара.
"Может быть заморозка наступления или остановка. Карты показывают, что может быть три сильнейших удара. Это связано больше с вышками или станциями, тут будет борьба. Вообще, смертоносный месяц июль. Удары продолжаются и будут потери", - сказала астролог.
Прогноз для Украины на июль
По словам астролога, с 11 июня и до конца 2023 года будут продолжаться глобальные перемены.
"Транзит Марса - это очень большая энергия, которая направления на войну, агрессию, борьбу. С 10 июля по 26 августа Марс будет работать в Деве. В этот период надо будет проанализировать все свои ошибки", - говорит астролог Тимощук.
Астролог отмечает, что с 27 июня по 10 июля будет транзит планеты, через созвездия Рака.
"Это будут денежные ограничения. Максимально старайтесь сохранить финансы и не занимайтесь инвестициями", - говорит Тимощук.
С 11 июня по 27 июля будет проходить Меркурий в знаке Лев.
"Это хорошее время для эмоций, может принести вдохновение", - добавила астролог.
Кроме того, с 5 июня по 8 октября будет Венера во Льве.
"В это время люди будут становиться более эгоистичными. Каждый будет преследовать свои интересы", - добавила Тимощук.
Кто такая Яна Тимощук
Яна Тимощук (Эзотеричка) - эзотерик, ведический астропсихолог, таролог. Автор уникальной методики прогнозирования, говорится на Youtube-канале астролога.
Важные даты июля
- 4 июля - Полнолуние.
- 5 июля - очень удачный день. Будет очень сильно эмоциональный день.
- 17 июля - Новолуние.
Ракетные обстрелы Украины в июне
"С июня и до конца июля могут увеличиться ракетные обстрелы. 21 июня - очень сильный энергетический день, 26 июня тоже. Вообще, эти 2 месяца лета самые "жаркие" с точки зрения энергии", - сказала астролог.
Смотрите видео гороскоп на июль:
Что стоит учитывать читателю
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