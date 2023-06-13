"Ждем много-много тяжелых новостей": астролог назвала 9 городов Украины, которые под ударом

В ближайшее время оккупанты могут устроить новое потрясение в Украине. Как рассказала астролог Ангелина Вакулина, тревоги будут частыми, а затишья ждать позже.
Также астролог назвала 9 городов Украины, которые будут иметь большие неприятности из-за ночных атак оккупантов по Украине.
"Житомир, Сумы, Чернигов - угроза идет ночью, скорее Шахеды или обломки. Могут быть жертвы", - прогнозирует астролог, пишет Главред.
Она также отмечает, что расслабляться рано всей Украине, и можно ждать много тревожных и тяжелых новостей.
"Затишье будет, но позже. Сейчас будет много-много страшных новостей, но 95% окажутся фейки", - говорит Вакулина.
Прогноз для Украины - какой город в опасности
"Никополь. Уезжайте! Стены не стоят жизни. Сейчас будут активно эвакуировать. Скоро начнутся проблемы с водой и едой. Сейчас в большом количестве будут возвращать наши территории. Будет даже круче, чем мог рассчитывать любой стратег", - отметила астролог.
Астролог добавляет, что "не нужно игнорировать тревоги, где бы вы не были". Новая тактика оккупантов будет сменятся другой.
Кто такая Ангелина Вакулина
Ангелина Вакулина - астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.
"Белая Церковь, Васильков, Фастов, Ирпень, Борисполь, Бровары - есть угроза. Обломки будут лететь, от них вся и беда. К сожалению будут удары, и разрушения предприятий и жертвы", - отметила она.
Смотрите видео прогноз, что ждет Владимира Зеленского:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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