"Ждем много-много тяжелых новостей": астролог назвала 9 городов Украины, которые под ударом

Астролог прогнозирует в Украине серьезные неприятности из-за новых атак россиян и предупредила, что в одном городе Украины могут начаться проблемы с водой.

https://glavred.info/life/zhdem-mnogo-mnogo-tyazhelyh-novostey-astrolog-nazvala-9-gorodov-ukrainy-kotorye-pod-udarom-10477774.html Ссылка скопирована

Война в Украине прогноз на ближайшие дни / Коллаж Главред, фото pixabay

В ближайшее время оккупанты могут устроить новое потрясение в Украине. Как рассказала астролог Ангелина Вакулина, тревоги будут частыми, а затишья ждать позже.

Также астролог назвала 9 городов Украины, которые будут иметь большие неприятности из-за ночных атак оккупантов по Украине.

"Житомир, Сумы, Чернигов - угроза идет ночью, скорее Шахеды или обломки. Могут быть жертвы", - прогнозирует астролог, пишет Главред.

Она также отмечает, что расслабляться рано всей Украине, и можно ждать много тревожных и тяжелых новостей.

"Затишье будет, но позже. Сейчас будет много-много страшных новостей, но 95% окажутся фейки", - говорит Вакулина.

Прогноз для Украины - какой город в опасности

"Никополь. Уезжайте! Стены не стоят жизни. Сейчас будут активно эвакуировать. Скоро начнутся проблемы с водой и едой. Сейчас в большом количестве будут возвращать наши территории. Будет даже круче, чем мог рассчитывать любой стратег", - отметила астролог.

Астролог добавляет, что "не нужно игнорировать тревоги, где бы вы не были". Новая тактика оккупантов будет сменятся другой.

Кто такая Ангелина Вакулина Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

‌

"Белая Церковь, Васильков, Фастов, Ирпень, Борисполь, Бровары - есть угроза. Обломки будут лететь, от них вся и беда. К сожалению будут удары, и разрушения предприятий и жертвы", - отметила она.

Смотрите видео прогноз, что ждет Владимира Зеленского:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Читайте также: