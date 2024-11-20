"Нас ждет новый этап войны": когда закончится война и чем начнется 2025 год

Какие 12 городов Украины под угрозой массовых ударов со стороны РФ.

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Астролог Ангелина Вакулина дала прогноз для Украины и мира / Фото Главред

На фоне массовых сообщений о новом ракетном ударе по Украине со стороны РФ, астролог Ангелина Вакулина сделала прогноз. Как рассказала Вакулина Главреду, украинцев специально хотят запугивать.

"Население Украины сейчас будут запугивать. Оккупантам нужна паника, хаос. Не верьте тому, что выдают они", - сказала астролог Вакулина.

Также астролог добавила, что оккупанты готовят много неприятных новостей.

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"Из неприятных новостей, готовят много много новостей про ядерное оружие. Ждем провокаций и обстрелов важных инфраструктурных объектов. Обстрелы, к сожалению, усилятся", - говорит астролог.

Гороскоп для Украины

"Киев, Одесса - повышенная опасность", - отметила астролог.

"Тернополь, Хмельницкий, Черновцы, Ужгород. Также Чернигов, Житомир, Винница, Полтава, Днепр - обязательно реагируйте на сигналы воздушной тревоги. Готовят серьезные атаки", - добавила Вакулина.

Также астролог отметила, что стоит избегать торговые центры.

Кто такая Ангелина Вакулина Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

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"Избегаем крупные ТРЦ, мед центры, открытые парковки. Вокзалы, заправки тоже. Зимой спокойно в плане обстрелов не будет", - отметила астролог.

Когда закончится война в Украине

"Нас ждет новый этап войны. Никакой мировой в ближайшее время не стоит ждать", - добавила она.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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