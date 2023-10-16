Невероятный тест для проверки зрения: вам нужно найти 13 собак за 13 секунд

Только те, у кого действительно острое зрение, могут решить эту сложную головоломку за ограниченное время.

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Только гений сможет найти 13 собак за 13 секунд / Коллаж Главред, фото: West Wales Holiday Cottages, ua.depositphotos.com

Головоломки - это отличный способ напрячь ум и напрячь одну из важнейших мышц тела до пика своих возможностей.

Каждая головоломка индивидуальна, но их можно разделить на несколько категорий. Некоторые математические, некоторые аналитические, а некоторые наблюдательные.

Эта головоломка от West Wales Holiday Cottages является примером наблюдательной головоломки, пишет express.co.uk.

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Только гений сможет найти 13 собак за 13 секунд / фото: West Wales Holiday Cottages

Ваша задача - найти всех 13 собак менее чем за 13 секунд в сцене на пляже выше.

Вы заметили всех собак за лимит времени? Не волнуйтесь, если нет, ответы обведены ниже.

Правильный ответ / фото: West Wales Holiday Cottages

Собаки разбросаны по пляжу вместе со своими владельцами от крайнего правого до крайнего левого угла изображения.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо найти спящего кота среди камней за 10 секунд. Заметить, где же именно спрятался котик, сможет не каждый.

Также, мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти мопса на картинке за 10 секунд. Увидеть животное, которое спряталось на оживленной улице, будет непросто, и справятся с этим лишь очень внимательные люди.

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