Невероятный тест для проверки зрения: вам нужно найти 13 собак за 13 секунд

Головоломки - это отличный способ напрячь ум и напрячь одну из важнейших мышц тела до пика своих возможностей.
Каждая головоломка индивидуальна, но их можно разделить на несколько категорий. Некоторые математические, некоторые аналитические, а некоторые наблюдательные.
Эта головоломка от West Wales Holiday Cottages является примером наблюдательной головоломки, пишет express.co.uk.
Ваша задача - найти всех 13 собак менее чем за 13 секунд в сцене на пляже выше.
Вы заметили всех собак за лимит времени? Не волнуйтесь, если нет, ответы обведены ниже.
Собаки разбросаны по пляжу вместе со своими владельцами от крайнего правого до крайнего левого угла изображения.
Ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо найти спящего кота среди камней за 10 секунд. Заметить, где же именно спрятался котик, сможет не каждый.
Также, мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти мопса на картинке за 10 секунд. Увидеть животное, которое спряталось на оживленной улице, будет непросто, и справятся с этим лишь очень внимательные люди.
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