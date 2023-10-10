УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

99% людей отвечают неправильно: сверхсложная загадка с водой и чашками

Юрий Берендий
10 октября 2023, 16:15
Только 1% людей могут определить, какая чашка наполняется первой в неприятной загадке.
Загадка
Лишь 1% людей смогут отгадать эту загадку / Коллаж Главред, фото: depositphotos.com, Daily Quiz and Riddles

Внимательно посмотрите на фотографии этих семи чашек, так как эта сложная головоломка требует пристального взгляда. 99% людей не могут правильно разгадать эту загадку.

Заставить свой мозг работать над головоломками - отличный способ убедиться, что вы сохраняете свои навыки решения проблем в хорошем состоянии. Кроссворд, судоку, видеоигра или головоломка могут помочь этому, есть так много отличных способов сохранить вашу память и когнитивные навыки. Эта головоломка наполнит вашу славную чашу мудрости.

Загадка
Какая чашка наполняется первой? / фото: Daily Quiz and Riddles

Опубликовано Daily Quiz and Riddles на X (ранее известном как Twitter) это изображение семи чашек с надписью "Какая чашка наполняется первой?" поначалу это может показаться простым для понимания, но на самом деле изображает потрясающую динамику воды. Первая чашка, под краном, имеет две трубы на разных уровнях, ведущие к двум разным чашкам, которые имеют свои собственные трубы, ведущие к другим чашкам, пишет mirror.

видео дня

Эта загадка, которую, как говорят, могут разгадать только 1% людей, требует, чтобы вы присмотрелись к чашкам и трубкам ближе, чем кажется на первый взгляд. Некоторые трубы забиты, а в некоторых чашках есть отверстия. Итак, что нужно для решения этой головоломки?

На первый взгляд, вы можете подумать, что чашка № 4 - победитель, потому что она находится прямо внизу. Но если вы присмотритесь, вы увидите, что труба, соединяющая чашку № 3 и чашку № 4, не имеет отверстия, что означает, что вода не может течь через нее. Точно так же чашки № 5 и № 6 имеют закупорки в трубах, ведущих к ним, что означает, что ни одна чашка не может стать выигрышной, потому что вода не может пройти через них. Если вы внимательно посмотрите на чашку № 7, вы увидите, что прямо внизу есть отверстие, то есть любая вода, просачивающаяся из чашки 2, просто выйдет из нижней части.

Вы правильно поняли?

загадка
Правильный ответ / фото: Daily Quiz and Riddles

Фактически, единственная чашка, которая может быть заполнена, — это чашка № 3, соединенная с чашкой № 1 трубой ниже чашки № 2, это единственный сосуд, который действительно может наполниться водой. Тем более, что доступ к чашке № 2 осуществляется не только через трубу, расположенную дальше над чашкой № 1, но и соединенную с дырявой чашкой № 7, что означает, что она никогда не будет полной.

Обычные головоломки могут привыкнуть к подобным трюкам, а это значит, что вы смотрите на мир вокруг себя иначе, чем раньше.

Также ранее мы рассказывали об оптической иллюзии, в которой нужно найти отпечаток лапы собаки за 20 секунд. Разгадка спрятана так хорошо, что мало кто заметит, куда стоит смотреть на этой картинке.

Также вы можете найти леденец среди мороженого за 6 секунд, чтобы убедиться, что вы относитесь к гениям.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
головоломки
Реклама

Главное за день

Когда по всей Украине выпадет первый снег: синоптик спрогнозировала дату

Когда по всей Украине выпадет первый снег: синоптик спрогнозировала дату

16:09 Синоптик
РФ до весны будет сильнее Украины и может пойти в наступление – Рустамзаде

РФ до весны будет сильнее Украины и может пойти в наступление – Рустамзаде

15:20 Украина
"Безопасность на 10-20 лет": эксперт рассказал о 3 сценариях завершения войны в Украине

"Безопасность на 10-20 лет": эксперт рассказал о 3 сценариях завершения войны в Украине

14:59 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:30

Операция на территории Беларуси: Россия готовится провести ужасную провокацию

16:19

"Шут", который участвует в "клоунаде": Охлобыстин выдал саморазоблачительную пропаганду

16:15

99% людей отвечают неправильно: сверхсложная загадка с водой и чашками

16:09

Когда по всей Украине выпадет первый снег: синоптик спрогнозировала дату

16:06

Что нельзя одалживать 11 октября, чтобы не было неприятностей: приметы дня

Война в Израиле отвлечет Запад от Украины, если затянется более чем на 2 месяца - ЗагороднийВойна в Израиле отвлечет Запад от Украины, если затянется более чем на 2 месяца - Загородний
16:05

Были неправы и жестоки, но люблю: Собчак открыто оправдала убийц-россиян в Украине

16:03

"Месяц будет средненьким": 4 знака зодиака переживут октябрь без потрясенийВидео

15:53

"Москва передала вооружение": РФ знала о подготовке ХАМАС к нападению на Израиль - ГУР

15:41

Прощание с Ниной Матвиенко: полная программа, время, адреса

Реклама
15:40

Почему приходится переплачивать за газ: в "Нафтогазе" ответили

15:20

РФ до весны будет сильнее Украины и может пойти в наступление – РустамзадеВидео

14:59

"Безопасность на 10-20 лет": эксперт рассказал о 3 сценариях завершения войны в УкраинеВидео

14:55

Путин дал заднюю: британская разведка сообщила о важнейшем решении Кремля

14:54

РФ создает теневую армию наемников для войны в Украине: СМИ раскрыли детали

14:50

"Будет долго, тяжело и очень кроваво": генерал Милли оценил срок войны

14:49

За увольнением Игоря Танцюры вероятно последует отставка руководства БЭБ и прокуроров Таркана, Стадника и Станкова из Офиса генпрокурора актуально

14:17

Как выглядеть моложе своих лет: дерматолог назвала 3 виновников быстрого старенияВидео

14:10

Перемололи вместе с техникой: ВСУ нанесли мощный удар по россиянам на Востоке

13:51

Как война в Израиле скажется на помощи Украине: эксперт объяснил последствия

13:40

И отгонять никуда не нужно: как убрать царапины на машине

Реклама
13:25

Украинский офицер-предатель сбежал в РФ: в ГПСУ раскрыли неожиданные детали

13:25

100 тысяч солдат и тысячи танков: операция в Секторе Газа началась

13:13

Пропагандисты лютуют: Максим Галкин сменил гражданствоВидео

13:04

Температура подскочит до +23 градусов: синоптик назвала дату сильного потепления

13:00

Лопес постоянно "пилит" Аффлека, но хочет спасти брак - СМИ

12:58

Даже после маслят: как легко отмыть руки от грибов

12:54

Сотни БПЛА и ракет: украинцам назвали цели и сроки новых массированных ударов РФ

12:40

"Поезд горел на ходу": новые детали невероятного успеха ВСУ на Юге

12:33

Женщина рассказала, как предотвратить образование конденсата на окнах

12:22

Ругань и драки: Тодоренко жалуется на проблемы в семье

11:15

Мирные переговоры с Россией: в МИД сообщили когда начнется процесс

11:14

Лунный день 11 октября 2023: Месяц вещует решение беспокойных ситуаций и споров

11:10

"Спасибо, мама": Тоня Матвиенко обратилась к маме и посвятила ей песнюВидео

11:05

"Атака ХАМАС стала лучшим подарком Путину": в Politico назвали выгоду Кремля

10:47

Выплаты подняли: как украинцам получить 10,6 тысячи грн помощи

10:47

Зеленский прибыл в Румынию: о чем будет говорить с Йоханнисом

10:44

Лилия Ребрик беременна третьим ребенком

10:35

Список готов: в Воздушных силах назвали главные цели ударов по Украине

10:19

В Белом доме придумали, как протянуть через Конгресс военную помощь Украине - WP

09:50

Приговор для Ирана: Белый дом прокомментировал отправку своих войск в Израиль

Реклама
09:49

"Запад не поможет": аналитик назвал единственный сценарий победы УкраиныВидео

09:35

В Израиле супруги спрятали младенцев и приняли бой с боевиками ХАМАС

09:30

Офис очистки судебной системы о деле Шепелева: судьи ВС подыграли преступнику

09:26

Гороскоп на завтра 11 октября 2023: Тельцу - отказ от сигарет, Рыбам - нежелательный секрет супруга

09:18

Сергей Стерненко. Иран руководил нападением на ИзраильВидеоблоги

08:55

"Выдал секреты нацбезопасности": племянница Трампа рассказала, кто виноват в атаке на Израиль

08:41

Потап намекнул на уход из шоу-бизнеса

08:33

Оккупанты ночью ударили десятками дронов по югу: есть попадания

08:23

День ангела 11 октября по новому календарю: кто празднует именины в этот день

08:10

Циничный шабаш: как Россия "вплела" Украину в войну в Израилемнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять