99% людей отвечают неправильно: сверхсложная загадка с водой и чашками

Только 1% людей могут определить, какая чашка наполняется первой в неприятной загадке.

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Лишь 1% людей смогут отгадать эту загадку / Коллаж Главред, фото: depositphotos.com, Daily Quiz and Riddles

Внимательно посмотрите на фотографии этих семи чашек, так как эта сложная головоломка требует пристального взгляда. 99% людей не могут правильно разгадать эту загадку.

Заставить свой мозг работать над головоломками - отличный способ убедиться, что вы сохраняете свои навыки решения проблем в хорошем состоянии. Кроссворд, судоку, видеоигра или головоломка могут помочь этому, есть так много отличных способов сохранить вашу память и когнитивные навыки. Эта головоломка наполнит вашу славную чашу мудрости.

Какая чашка наполняется первой? / фото: Daily Quiz and Riddles

Опубликовано Daily Quiz and Riddles на X (ранее известном как Twitter) это изображение семи чашек с надписью "Какая чашка наполняется первой?" поначалу это может показаться простым для понимания, но на самом деле изображает потрясающую динамику воды. Первая чашка, под краном, имеет две трубы на разных уровнях, ведущие к двум разным чашкам, которые имеют свои собственные трубы, ведущие к другим чашкам, пишет mirror.

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Эта загадка, которую, как говорят, могут разгадать только 1% людей, требует, чтобы вы присмотрелись к чашкам и трубкам ближе, чем кажется на первый взгляд. Некоторые трубы забиты, а в некоторых чашках есть отверстия. Итак, что нужно для решения этой головоломки?

На первый взгляд, вы можете подумать, что чашка № 4 - победитель, потому что она находится прямо внизу. Но если вы присмотритесь, вы увидите, что труба, соединяющая чашку № 3 и чашку № 4, не имеет отверстия, что означает, что вода не может течь через нее. Точно так же чашки № 5 и № 6 имеют закупорки в трубах, ведущих к ним, что означает, что ни одна чашка не может стать выигрышной, потому что вода не может пройти через них. Если вы внимательно посмотрите на чашку № 7, вы увидите, что прямо внизу есть отверстие, то есть любая вода, просачивающаяся из чашки 2, просто выйдет из нижней части.

Вы правильно поняли?

Правильный ответ / фото: Daily Quiz and Riddles

Фактически, единственная чашка, которая может быть заполнена, — это чашка № 3, соединенная с чашкой № 1 трубой ниже чашки № 2, это единственный сосуд, который действительно может наполниться водой. Тем более, что доступ к чашке № 2 осуществляется не только через трубу, расположенную дальше над чашкой № 1, но и соединенную с дырявой чашкой № 7, что означает, что она никогда не будет полной.

Обычные головоломки могут привыкнуть к подобным трюкам, а это значит, что вы смотрите на мир вокруг себя иначе, чем раньше.

Также ранее мы рассказывали об оптической иллюзии, в которой нужно найти отпечаток лапы собаки за 20 секунд. Разгадка спрятана так хорошо, что мало кто заметит, куда стоит смотреть на этой картинке.

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