Оптический вызов для высокого IQ: найдите два потерянных любовных письма за 10 секунд

На День святого Валентина принято дарить подарки и любовные письма. Эта головоломка создаст праздничное настроение уже сейчас, поскольку вам придется найти два послания в розовом конверте - они спрятаны среди горы одежды.
Авторы головоломки говорят, что большинству людей требуется около 30 секунд, чтобы найти любовные письма. Но вы будете считаться настоящим детективом, если сможете заметить их за 10 секунд.
Посмотрите внимательно на картинку - на ней изображена куча разноцветной одежды. Наверху стоит белый комод с цветами в вазах и сумочка. Несколько туфель и сумок лежат на полу.
Достаточно ли вы внимательны к деталям, чтобы заметить на картинке два любовных письма?
Подсказка. На любовных письмах изображены красные сердечки.
Правильный ответ мы опубликовали ниже:
Если вы хотите проверить, все ли вы забыли из школьных уроков, то попробуйте решить математическое уравнение за 15 секунд.
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