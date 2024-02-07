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Понадобится IQ Альберта Эйнштейна: решите математическое уравнение за 15 секунд

Анна Ярославская
7 февраля 2024, 03:33
Хотите проверить, все ли вы забыли из школьных уроков алгебры?

Альберт Эйнштейн, головоломка
Чтобы найти ответ всего за 15 секунд, нужен "IQ Альберта Эйнштейна" / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, mirror.co.uk

Математика мало кому нравится в школе, и во взрослой жизни мы не пользуемся этими знаниями, если нам не нужно использовать их для работы. Хотите проверить, все ли вы забыли из школьных уроков?

Эта математическая задача на самом деле довольно проста. Если вы поймете закономерность, то легко сможете ее решить.

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Посмотрите на картинку. На ней вместо чисел изображены фрукты. Вам нужно понять, каким будет правильный ответ для четвертого уравнения.

Математическая головоломка
Сможете ли вы решить эту математическую головоломку / mirror.co.uk

По сути, головоломка представляет собой алгебраическую задачу. Если вы замените фрукты на буквы, то решение будет более очевидным.

Например, уравнение в первой строчке выглядит так: Яблоко + Яблоко + Яблоко = 30. Это также можно записать как Я + Я + Я = 30, что то же самое, что 3Я = 30. Чтобы вычислить эту сумму, все, что вам нужно сделать, это разделить 30 на 3, чтобы получить значение Я. Соответсвенно Я (яблоко) будет равно 10.

Теперь, когда вы знаете, что Яблоко = 10, вы можете использовать эту информацию для расчета других сумм, в которых присутствуют яблоки.

Во второй строчке одно яблоко плюс две грозди бананов равно 18. Если вы знаете, что стоимость яблока равна 10, то в связках бананов должно быть по 8 штук, что делает одну связку бананов равной 4.

Сможете ли вы, обладая всеми этими знаниями, разгадать остальную часть головоломки?

Чтобы найти ответ всего за 15 секунд, нужен "IQ Альберта Эйнштейна", поэтому вам лучше поторопиться, если вы хотите считать себя гением.

Итак, правильный ответ на последнее уравнение— 14. Правильно ли вы посчитали?

Правильный ответ на головоломку
Правильный ответ на головоломку / mirror.co.uk

В предпоследней строчке одна связка бананов минус две вишни равна 2. Мы знаем, что бананы равны числу 4, поэтому вишни вместе должны быть равны 2, а значит, одна вишня - это 1. Затем вы можете использовать эту информацию, чтобы вычислите самое последнее уравнение.

В связке бананов в окончательной сумме содержатся только три банана, тогда как в предыдущих суммах их было четыре. Если четыре банана равны четырем, то можно предположить, что каждый банан это число 1. Это означает, что окончательная сумма равна: 1 + 10 + 3, что дает окончательный ответ 14.

Ранее Главред предлагал найти на картинке четвертого медведя за всего 36 секунд. К слову, лишь каждый пятый может решить эту головоломку.

Также вы можете проверить свою наблюдательность при помощи такой оптической иллюзии: нужно найти машину за 6 секунд. Решение этой головоломки станет настоящим вызовом.

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