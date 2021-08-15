Отшельник-дровосек вернулся в общество после 30 лет дикой жизни в лесу / скриншот из видео

В штате Нью-Гемпшир (США) к людям вернулся 81-летний отшельник Дэвид Лидстоун, который почти три десятка лет жил в лесной хижине. Об этом сообщает Associated Press.

Бывший лесоруб Дэвид Лидстоун вел уединенную жизнь с 1994 года. Они с женой построили хижину в лесу и сами обеспечивали себя всем необходимым: выращивали овощи и фрукты, разводили кур, держали пчел. Электричество они получали от солнечных батарей, установленных на крыше дома. Однако после развода с женой Лидстоун остался один в хижине.

Собственник земли, на которой стоит лес, несколько лет пытался выгнать Лидстоуна. В 2017 году суд поддержал его и приказал, чтобы он покинул хижину. Тот отказался и 4 августа был взят под стражу. Пока он находился под арестом, хижина сгорела. Пожарные не исключают намеренного поджога, однако есть вариант и случайного возгорания, которое произошло при попытке демонтажа.

После пожара Лидстоун вышел на свободу.

"Вряд ли я смогу снова стать отшельником, потому что общество не позволит Возможно, вещи, которых я пытался избежать, и есть то, в чем я больше всего нуждался в своей жизни", ‒ заявил он.

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Нагасаки отправили под наблюдение медиков в доме престарелых в городе Исигаки, который расположен за 60 километров от острова.