Почему капает кран: как определить и исправить распространенную проблему

Капающий кран - неприятная проблема, которая может стать еще более серьезной, если ее не устранить.

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Что делать, если капает вода из крана / Коллаж: Главред, фото : pixabay.com

Капание воды из крана, даже если он закрыт, может быть очень раздражающим. Также это свидетельствует, что в вашем кране есть проблема, которую нужно устранить.

Почему при закрытом кране течет вода

Существует несколько причин, почему при закрытом кране может течь вода. Одна из самых распространенных причин - это износ прокладок. Прокладки - это уплотнительные элементы, которые помогают предотвратить утечку воды из крана. Со временем они изнашиваются и перестают выполнять свою функцию.

Другая возможная причина - это неплотное прилегание крана к трубе. Это может произойти, если кран не установлен правильно или если труба повреждена.

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Что делать, если капает вода из крана

Когда в кране капает вода, первое, что нужно сделать, это перекрыть подачу воды. Затем необходимо определить причину протекания. Если вы не можете определить причину самостоятельно, лучше обратиться к специалисту.

Если причина протечки в износе прокладок или сальников, ее можно устранить самостоятельно. Для этого нужно снять кран и заменить изношенные детали.

Если причина протечки в неправильном монтаже, ее также можно устранить самостоятельно. Для этого нужно разобрать кран и переустановить его правильно.

В случае, если вам не удается избавиться от этой проблемы, вы можете обратиться за помощью к сантехнику.

Почему течет кран у основания

Обычно кран течет у основания из-за износа уплотнителя. Он находится в основании крана и отвечает за герметичность соединения крана с трубой.

Чтобы устранить протечку, нужно заменить изношенное уплотнительное кольцо. Для этого нужно снять кран и установить новый уплотнитель.

Что делать, если течет кран на кухне/ванной

Если течет кран на кухне, первое, что нужно сделать, это перекрыть подачу воды. Затем необходимо определить причину протекания. Если причина протечки в износе прокладок или сальников, ее можно устранить самостоятельно. Для этого вам понадобятся следующие инструменты:

Ключ-шестигранник;

Отвертка;

Нож;

Новые прокладки или сальники (в зависимости от причины протекания).

Пошаговая инструкция по устранению протечек крана:

Перекройте подачу воды к крану. Выкрутите ручки крана. Снимите кран. Осмотрите износ прокладок или сальников. Если прокладки или сальники изношены, замените их на новые. Соберите кран в обратном порядке.

Если в вашем кране капает вода, не следует игнорировать эту проблему. Утечка может привести к значительным потерям воды и, как следствие, к повышению затрат на водоснабжение. Кроме того, протечка может повредить трубы и другую сантехнику.

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