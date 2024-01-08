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Почему нельзя выливать масло после жарки в раковину и унитаз: как от него избавиться

Сергей Кущ
8 января 2024, 01:31
Мы расскажем, почему масло не следует утилизировать в раковину или унитаз.
Почему нельзя выливать масло после жарки в раковину и унитаз
Почему нельзя выливать масло после жарки в раковину и унитаз / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Все мы привыкли легко избавляться от остатков масла, выливая его в раковину после приготовления. Однако это привычное действие может привести к серьезным проблемам с водопроводом в вашем доме.

Давайте рассмотрим, почему масло не следует утилизировать в раковину или унитаз.

Почему нельзя выливать масло после жарки в раковину?

  1. Проблемы с трубами: Масло, попадая в раковину, становится причиной засоров в трубах. Липкий жир, охлаждаясь, образует на стенах труб тонкий слой, который со временем собирает остатки пищи и другие мусорные частицы, создавая серьезные преграды для нормального водоотвода.
  2. Поломки: Сложные засоры могут привести к серьезным поломкам в системе водоотвода. Это, в свою очередь, требует дорогостоящего ремонта и вызывает неудобства для владельцев домов.
  3. Экологические аспекты: Выливание масла в раковину также имеет негативные экологические последствия. Масло может попасть в канализацию и в итоге в водные источники, создавая проблемы для окружающей среды.

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Что делать с маслом после жарки?

Мудрые хозяйки придерживаются простого правила: никогда не выливать масло в раковину. Вместо этого, используйте самую дешевую туалетную бумагу, которая впитает остатки масла в сковороде. Этот метод не только предотвратит засоры, но и сделает ваши трубы более долговечными.

Для тех, кто проживает в частных домах, это также означает возможность использовать грязные бумаги для розжига костров.

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