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Почему собака ест траву: эксперты рассказали, чего не хватает животному

Сергей Кущ
16 июня 2024, 16:52
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По данным опроса, 79 % владельцев домашних животных замечали, что их собаки делают это.
Почему собака ест траву
Почему собака ест траву / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

С наступлением лета многие хозяева собак будут проводить больше времени на свежем воздухе, наслаждаясь солнечным светом.

Однако консультанты по питанию из PetLab Co призывают владельцев собак быть бдительными в отношении одного особого поведения, которое очень легко пропустить - чрезмерного поедания травы.

В то время как эпизодическое или небольшое потребление травы не является поводом для беспокойства, если ваша собака часто ест траву, это может быть признаком скрытых проблем со здоровьем.

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Почему собака ест траву?

"Большинство владельцев не знают об этом, но поедание травы - обычное поведение для собак с плохим здоровьем кишечника", - пояснил представитель компании PetLab.

Что такое Pet Lab?

Pet Lab – это новая цифровая платформа для сбора, хранения, управления и использования важной информации о Ваших питомцах. Собранная в одном месте и сгруппированная по разделам, она поможет не пропустить плановое посещение ветеринара, вовремя среагировать на проблемы со здоровьем Вашего любимца, быстро и правильно поставить диагноз и назначить эффективное лечение. Вы сможете сохранить всю историю событий со своими комментариями и наблюдениями. Благодаря функциональным возможностям приложения Pet Lab Вы сможете упростить уход за животным и позволить себе внимательнее следить за его здоровьем без дополнительных усилий.

Чего не хватает собаке если она ест траву?

"Если у собаки чешется кожа и она вылизывает лапы, то ее странная потребность есть траву может быть инстинктивным поведением, направленным на борьбу с плохими бактериями, вызывающими зуд", - добавили эксперты.

Еще в 2008 году ученые обнаружили, что поедание растений является относительно нормальным поведением среди собак, волков и других диких животных. По данным опроса, 79 % владельцев домашних животных замечали, что их собаки делают это.

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