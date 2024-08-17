Подойдет и для бургеров, и для коктейлей: самый вкусный рецепт хрена по-домашнему

Для приготовления хрена по-домашнему понадобится кухонный комбайн. На вкус он будет свежее и гораздо острее, чем купленный в магазине.

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Как сделать домашний хрен / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/tankova_juliya, allrecipes.com

Кому нужен покупной хрен из магазина, если можно легко приготовить ароматную приправу дома? Этот рецепт хрена по-домашнему быстрый, дешевый и невероятно простой в приготовлении.

Что такое хрен?

Хрен — это острая приправа, которую готовят из корня растения хрен. Обычно для ее приготовления нужно всего четыре ингредиента: корень растения, уксус, сахар и соль. Хрен используется для придания интенсивного вкуса самым разным блюдам, начиная от соусов и заканчивая коктейлями, передает allrecipes.com.

Как сделать домашний хрен

Приготовить хрен в домашних условиях очень просто.

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Думаете, как измельчить корень хрена? Используйте кухонный комбайн.

Ингредиенты:

1 стакан очищенного и нарезанного кубиками корня хрена;

¾ стакана белого уксуса;

2 чайные ложки белого сахара;

¼ чайной ложки соли.

Смешайте хрен, уксус, сахар и соль в чаше кухонного комбайна или блендера и взбивайте до однородной массы.

К слову, остроту хрена можно регулировать. Если добавить уксус сразу в блендер, то получится самый мягкий вкус. Если уксус добавить позже (примерно через три-пять минут после перемалывания), тем острее будет закуска.

Полезный лайфхак. У корня хрена очень сильный запах. Во время измельчения в блендере или кухонном комбайне, кувшин может пропитаться этим ароматом, поэтому стоит купить блендер с двумя кувшинами. Один использовать хрена и лука, который также обладает сильным запахом, второй - для других продуктов.

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Как хранить хрен

Переложите домашний хрен в герметичный контейнер или банку. Храните его в холодильнике до одного месяца.

Также можно заморозить хрен на срок до шести месяцев, но он может потерять часть своей остроты.

Где можно использовать корень хрена

Хрен можно добавлять во все, что требует яркого вкуса. Его можно смешивать с соусами или заправками для салатов, намазывать на бутерброды или бургеры, добавить в коктейль "Кровавая Мэри" или подавать вместо васаби с суши.

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