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Президент Филиппин предложил проникать в дома людей и прививать антивакцинаторов во сне

13 октября 2021, 03:24

Дутерте заявил, что он даже лично возглавит такую кампанию.

вакцинация
На Филиппинах предлагают прививать от COVID-19 во сне / Reuters

Филиппинский лидер Родриго Дутерте, известный скандальными заявлениями, предложил проникать в дома граждан своей страны и прививать антивакцинаторов от COVID-19, пока они спят. Он подчеркнул, что готов лично возглавить такую кампанию.

"Проблема в тех, кто не хочет вакцинироваться. Поищите их в своей деревне, пойдем туда, пока они спят, и сделаем им инъекции во сне. Если они не хотят, пойдем к ним в дом и сделаем им инъекцию, когда наступит ночь. Я сделаю это, я найду путь", – цитирует слова Дутерте издание CNN.

При этом он напомнил людям, что, кроме вакцинации, необходимо носить маску и соблюдать социальную дистанцию, поскольку эти меры помогают сдерживать распространение коронавируса. Отметим, что в Филиппинах вакцинация не является обязательной, что неоднократно подчеркивал Департамент здравоохранения. Все прививки от COVID-19 в стране требуют информированного согласия.

В том же выступлении Дутерте взял на себя вину за нехватку вакцин против коронавируса в начале года. Он заявил, что был беспомощен, потому что правительство не могло найти ни одной компании, которая бы продавала вакцину Филиппинам.

Всего на Филиппинах подтвердили более 2 миллионов случаев коронавируса, почти 40 тысяч – летальные.

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Ранее, в апреле прошлого года, Дутерте разрешил правоохранителям применять огнестрельное оружие против граждан, которые нарушают карантин введенного из-за пандемии китайского коронавируса.

Более того, за отказ от вакцинации Дутерте обещал своим гражданам колоть прививки для свиней – ивермектин (противопаразитный препарат для животных). Эту процедуру он планировал проводить с помощью местных властей.

viber
вакцинация Родриго Дутерте Филлипины вакцинация от коронавируса
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