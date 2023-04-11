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Прихожане замаливали грехи: во время службы "расплакалась" статуя Богоматери

Ангелина Подвысоцкая
11 апреля 2023, 23:11 обновлено 11 апреля, 23:15
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По щеке статуи Скорбящей Богоматери в какой-то момент скатились три слезы.
плачущая статуя Скорбящей Богоматери
В Эквадоре "заплакала" статуя Скорбящей Богоматери / mirror

Прямо во время службы в церкви из глаз статуи Скорбящей Богоматери потекли слезы. Прихожане были удивлены и сразу начали замаливать грехи и просить прощения. Об этом сообщает Mirror.

Это произошло 7 апреля в церкви Богоматери Надежды в кантоне Ла-Либертад, Эквадор. По щекам статуи стекали 3 слезы.

Статуя "плакала" всего три минуты и все верующие пытались стереть слезы своими носовыми платками, чтобы сохранить их как священные сувениры.

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"Я подошел и сначала подумал, что это искусственные слезы с изображения, но потом увидел, что из ее левого глаза вытекли три слезы", - говорит координатор.

По данным издания, информацию об этом случае планировали передать в епархию для дальнейшего расследования.

В Сети мнения людей разделились. Кто-то считает, что такие сигналы посылают духи. Другие убеждены, что внутри статуи есть система, которая служит для выхода слез.

Стоит отметить, что сам священник не комментировал эту ситуацию.

Ранее Главред сообщал о том, что молния ударила прямо в статую Христа-Спасителя. Это произошло в Бразилии в Рио-де-Жанейро. Однако оказалось, что в этом случае нет ничего мистического. Всё дело в том, что статуя расположена на высоте 710 метров. Ежегодно в статую ударяет от 4 до 6 молний. Это может повторяться даже каждый 2-3 месяца.

Также сообщалось о том, что на территории Киево-Печерской Лавры почернели кресты на Трапезном храме. Люди заметили, что это совпало с моментом, когда из Лавры выгнали пророссийское руководство УПЦ МП. Однако оказалось, что кресты долго не были на реставрации.

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