Прихожане замаливали грехи: во время службы "расплакалась" статуя Богоматери

По щеке статуи Скорбящей Богоматери в какой-то момент скатились три слезы.

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В Эквадоре "заплакала" статуя Скорбящей Богоматери / mirror

Прямо во время службы в церкви из глаз статуи Скорбящей Богоматери потекли слезы. Прихожане были удивлены и сразу начали замаливать грехи и просить прощения. Об этом сообщает Mirror.

Это произошло 7 апреля в церкви Богоматери Надежды в кантоне Ла-Либертад, Эквадор. По щекам статуи стекали 3 слезы.

Статуя "плакала" всего три минуты и все верующие пытались стереть слезы своими носовыми платками, чтобы сохранить их как священные сувениры.

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"Я подошел и сначала подумал, что это искусственные слезы с изображения, но потом увидел, что из ее левого глаза вытекли три слезы", - говорит координатор.

По данным издания, информацию об этом случае планировали передать в епархию для дальнейшего расследования.

В Сети мнения людей разделились. Кто-то считает, что такие сигналы посылают духи. Другие убеждены, что внутри статуи есть система, которая служит для выхода слез.

Стоит отметить, что сам священник не комментировал эту ситуацию.

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