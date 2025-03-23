"Россия подготовила мощный удар по Украине": какие 3 города в зоне риска

РФ готова нанести новый удар по Украины - какие регионы в опасности.

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Масированный удар по Украине названа новая дата / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua, ГСЧС, Ангелина Вакулина

Россия продолжает обстреливать города Украины, хоть и США пытаются привлечь к ответственности Путина и говорят и перемирии. После того, как Украина согласилась на прекращение огня, РФ устроила массовую атаку дронов и ракет по городам Украины.

Астролог Ангелина Вакулина для Главреда рассказала, что российские оккупанты не прекратят обстреливать мирные города Украины.

"В ближайшие пару недель, в зоне особой опасности 3 города Украины", - говорит астролог.

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Кто такая Ангелина Вакулина Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

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По словам Вакулиной, эти города Украины под прицелом Путина и его оккупантов.

Какие города Украины под прицелом массированного удара со стороны РФ

"Полтава, Запорожье, Чернигов - будьте аккуратны. Во время тревоги переходите в укрытия", - отметила астролог.

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Также астролог отметила, что стоит реагировать на тревоги по всей Украине, особенно западным регионам.

"Максимально внимательны к тревогам. Есть повышенный интерес РФ к городам: Луцк, Ровно, Ивано-Франковск, Львов, Тернополь, Хмельницкий", - отметила астролог.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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