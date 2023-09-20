Спрей из 3 ингредиентов избавит от пыли на месяц: девушка показала рецепт

Девушка показала, как она избавляет свой дом от пыли с помощью простой и доступной смеси, состоящей всего из трех ингредиентов.
Каролина Маккаули из солнечной Австралии рассказала и показала, как приготовить не только эффективное, но и бюджетное средство, которое поможет очистить дом от пыли.
Для этого, как демонстрирует Каролина в видеоролике, необходимо смешать две чашки воды с 1/4 чашки уксуса, столовой ложкой оливкового масла и тремя каплями вашего любимого средства для мытья посуды.
Если вы хотите, чтобы в доме появился дополнительный свежий запах, Каролина также советует добавить несколько капель эфирного масла.
После этого хорошенько встряхните смесь, а затем распылите ее на чистую салфетку из микрофибры. Это средство можно использовать для обработки любых загрязненных поверхностей в комнате, например, деревянного стола или даже зеркал и стекол.
Поделившись рецептом со своими 2,8 млн. подписчиками, она заявила, что эта смесь "полностью удаляет и отталкивает пыль".
По словам Каролины, также не нужно использовать ее на постоянной основе - для достижения наилучших результатов занятым родителям достаточно распылять смесь раз в месяц.
"Попрощайтесь с постоянной уборкой пыли с помощью моего не такого уж секретного волшебного спрея!" - продолжила она в подписи. После публикации на популярной платформе ролик стал вирусным и набрал более 100 тыс. лайков.
Смотрите видео о том, как приготовить средство от пыли:
@carolina.mccauley ? Wave goodbye to constant dusting with my not-so-secret-anymore magic spray! ? #homehacks#cleaninghacks#cleaningtips♬ original sound - Carolina Mccauley - Home Hacks
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