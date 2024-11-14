Сухая зола: враг или друг для подкормки малины - точный ответ экспертов

Правильная подкормка помогает малине развиваться здоровой, с крепкими кустами и обильным урожаем.

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Эксперты ответили, надо ли посыпать малину золой / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Малина - растение довольно прихотливое, но опытные садоводы знают, как обеспечить ей оптимальный уход, чтобы ягоды были крупными, вкусными и обильными. Эксперты рекомендуют обязательно подкармливать малиновые кусты органическими удобрениями.

На основе материала DailynewsГлавред рассказывает, подходит ли сухая зола для подкормки и какой материал является лучшим для малины.

Стоит ли подкармливать малину золой

Зола является одним из самых эффективных удобрений для малины. Ее можно использовать отдельно или как часть комплексной органической подкормки.

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Обратите внимание, что для удобрения малины лучше использовать пепел, который образовался от сжигания древесины, а не мусора или сорняков, поскольку с ними можно занести на участок болезни.

Какие растения нельзя выращивать совместно / Инфографика: Главред

В сухом виде пепел рассыпают под кустами на зиму, прикрывая слоем мульчи. Так как корни малины растут неглубоко, перекапывать участок не стоит, чтобы не повредить корневую систему.

Золу также можно разводить в воде с добавлением коровяка, компоста или перегноя, поливая такой подкормкой малину под корень, но не поздней осенью.

Для хранения золы на участке ее лучше прикрыть тонким слоем земли или мульчи, что поможет ей постепенно разлагаться.

Кстати, также эксперты делились, где нельзя сажать малину. Эта ягода не любит конкуренции, поэтому важно избегать соседства с определёнными культурами.

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Что за ягода малина? Малина европейская, малина обыкновенная или просто малина - многолетний полукустарник род Рубус семейства Розовые (Rosaceae), подсемейства Rosoideae (Розанные, или Шиповниковые), сообщила "Википедия".

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