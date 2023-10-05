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Урожай обеспечен: как правильно обрезать малину осенью на зиму

Сергей Кущ
5 октября 2023, 09:05 обновлено 5 октября, 09:05
Следуя этим советам, вы сможете поддержать здоровье малин в вашем саду и насладиться богатым урожаем в следующем году.
Как обрезать малину осенью
Как обрезать малину осенью / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Осенний уход за малиной - важный этап в заботе о вашем саде. Он помогает не только сохранить растение здоровым, но и обеспечить богатый урожай следующим летом. Давайте разберемся, как правильно обрезать малину осенью и какие моменты стоит учесть.

Нужно ли у малины обрезать верхушки осенью?

Да, обрезка верхушек малины осенью - это важная процедура. Она помогает уменьшить риск распространения болезней и инфекций, а также способствует правильному формированию растения.

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Как правильно обрезать малину осенью на зиму?

  1. Удаление плодоносных побегов: После сбора урожая удалите плодоносные побеги, которые не пригодятся следующим летом. Они легко узнаваемы по остаткам ягод и маленьким побегам.
  2. Обрежьте сухие и больные побеги: Избавьтесь от сухих и больных побегов, чтобы предотвратить распространение болезней. Обрежьте их до здоровой древесины.
  3. Оставьте молодые побеги: Оставьте сильные, молодые побеги на зиму. Они станут основой для следующего года и принесут обильный урожай.

Какой высоты оставлять малину на зиму?

Обычно малину оставляют высотой около 1,2-1,5 метра. Это обеспечивает хорошую поддержку растения и удобство при уходе. Однако, точная высота может зависеть от ваших предпочтений и сорта малины.

Не забудьте также провести подкормку малины осенью, добавив компост или органические удобрения. Это поможет растению легче пережить зиму и подготовиться к новому сезону.

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