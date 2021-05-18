В ресторане Киева надкушен половой орган: стали известны подробности инцидента

В киевском ресторане молодому человеку с надкушенным половым органом вовремя оказана помощь, утверждает бизнесмен / УНИАН

В Киеве в одном из ресторанов сети MisterCat не произошло ничего смертельного – молодому человеку, которому девушка надкусила половой орган, вовремя оказали помощь.

Пострадавший здоров, рассказал владелец сети ресторанов MisterCat Игорь Тищенко изданию Страна.

По его словам, все не так страшно, как написали СМИ. Предприниматель полагает, что инцидент раскрутили.

"Я об этом узнал вчера узнал (в понедельник,17 мая, – Ред.), когда мне сбросили ссылку на новость. Там не так все страшно, как написали. Обычный случай, который..., наверное, бывает у всех хотя бы раз в жизни. Ничего смертельно, больше раскрутили", – сказал Тищенко.

Владелец сети ресторанов назвал случившееся обычной весенней историей. Собеседник также высказал о девушке, которая укусила парня за орган.

"…Насчет девушки, насколько я знаю, тоже все отлично. Надеюсь, что они и дальше будут дружить и встречаться…", – добавил бизнесмен.

Читайте такжеПомогали спасатели: в Запорожье жена из-за обиды надела гайку на половой орган мужаРанее СМИ писали, что в ночь на 17 мая в Киеве на Позняках в ресторане MisterCat, расположенной по адресу ул. Срибнокильская, 3а, девушка в туалете едва не откусила молодому человеку половой орган.

В Сети показали якобы фото с места происшествия. На фото был запечатлен унитаз в потеках крови. Возле унитаза также была видна лужа крови.

В столичном ресторане молодому человеку с надкушенным половым органом вовремя оказана помощь, заявил предприниматель / Скриншот

Журналисты узнали, что молодого человека госпитализировали, а девушку правоохранители сначала задержали, а потом отпустили.