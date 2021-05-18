В ресторане Киева девушка чуть не откусила мужчине половой орган

Девушку сначала задержали, а потом отпустили правоохранители / Фото pixaby

В столичном ресторане Mister Cat девушка чуть не откусила своему партнеру половой орган. Инцидент произошел в ночь на понедельник, 17 мая, на Позняках.

Мужчина и девушка отдыхали в заведении на улице Срибнокильской, 3А. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, парочка решила уединиться в туалете. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Дарница Live. Впоследствии девушка сильно укусила мужчину за половой орган.

Пострадавшего госпитализировали в больницу, а девушку задержали правоохранители. Впоследствии подозреваемую отпустили.

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Напомним, в киевском ресторане Чачапури на ул. Анны Ахматовой, 30, сотрудники правоохранительных органов ворвались на кухню и пытались вывести повара из заведения с целью оформления на нее админпротокола. По версии полиции, у повара была неправильно надета медицинская защитная маска. Инцидент произошел в январе 2021 года.