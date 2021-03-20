Ведущую румынского канала в прямом эфире атаковала голая женщина с камнем

Во время съемок румынского шоу ведущую атаковала обнаженная женщина, у которой был камень / Скриншот

В Румынии во время прямой трансляции шоу Access Direct (Прямой доступ) на телеканале Antena 1 телеведущую атаковала голая женщина с камнем.

Женщина забежала на съемочную площадку и бросила камень в сторону ведущей Мирелы Вайды, свидетельствует видео, опубликованное в YouTube-канале Acces Direct.

На видео видно, что, как только злоумышленница выбежала на площадку, ведущая закричала, и ей бросился на помощь мужчина, похоже, один из членов съемочной группы.

В тот же момент женщина метнула камень в сторону Вайды. Если бы не мужчина, камень мог бы попасть в ведущую.

Как обнаженная женщина с камнем атаковала Мирелу Вайду – смотрите видео с 1:05

Вайду рассказала, что в последнее время получала угрозы от имени Магдалены Шербан, которая в 2017 году столкнула женщину в метро перед поездом. Ведущая не раз говорила об этом убийстве в эфире, пишет Sputnik Romania.

Издание допускает, что нападение могло быть постановочным, поскольку съемочная площадка хорошо охраняется – туда было бы сложно пробраться и раздеться. Кроме того, Access Direct уже штрафовали за то, что были использованы сомнительные методы привлечения аудитории.

Справка. Antena 1 – это бесплатный румынский телеканал, его программа состоит из развлекательных шок, футбольных программ и мыльных опер, сообщает Википедия.