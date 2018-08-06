В Киеве напали на известную телеведущую

Это уже не первое нападение на телеведущую

В Киеве группа неизвестных атаковала дом телеведущей и журналистки "Надзвичайних Новин" Виктории Сеник.

"Совершено нападение на дом, в котором проживает журналистка Надзвычайных Новын и телеведущая Виктория Сеник вместе с родителями. Люди в камуфляжной форме перелезли через забор и стали выбивать двери в доме. Мама Виктории и соседи подняли шум, вызвали полицию. Это вспугнуло нападавших. Прибывший наряд не смог задержать скрывшихся на автомобиле злоумышленников. Одного из нападавших, якобы, опознали", - написал на своей странице в социальной сети Facebook украинский ведущий Константин Стогний.

Читайте такжеПолиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганствоСтогний отметил, что Сеник переехала к родителям после того, как ранее в ее съемную квартиру возле метро Политехнический институт вломились через окно неизвестные. Однако их отпугнула сигнализация, и все, чего не досчиталась телеведущая - пары ценных мелочей. Полиция, как водится, никого не обнаружила.

Напомним, утром 31 июля в Херсоне злоумышленник напал на Екатерину Гандзюк — облил ее кислотой. Позже пострадавшую доставили медицинским бортом из города в одну из больниц Киева, а подозреваемого в нападении — задержали.