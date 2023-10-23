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Вы об этом даже не догадывались: настоящие причины почему петухи кукарекают

Юрий Берендий
23 октября 2023, 13:51
Кукареканье петуха выполняет различные функции, связанные с его социальным и репродуктивным поведением. Главред выяснил почему петухи кукарекают?
Петух
Почему петухи кукарекают - детали по уходу за птицами / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео Youtube канала "Куры в гараже"

Петух (самец курицы) кукарекает или поет, чтобы пометить свою территорию и установить свое присутствие на ней.

Вот основные причины, по которым петух кукарекает:

  • Обозначение территории: Петух использует свой крик и взмахи крыльев, чтобы обозначить свою территорию и отогнать других петухов или конкурентов. Этот звук может вызвать страх у других петухов, Что может привести к их побегу, особенно, если они слабые или робкие.
  • Привлечение внимания самок: петух кукарекает, чтобы привлечь внимание самок и продемонстрировать свою силу и способность стать хорошим партнером для размножения.
  • Объявление утра: кукарекая рано утром, петух объявляет наступление утра и таким образом дает сигнал другим членам стада к активности.
  • Сигнал для хищников: громкий крик петуха может служить сигналом о возможной опасности или наличии хищника, кукурекание помогает другим членам стада спрятатся от опасности.

Следовательно, кукареканье петуха выполняет различные функции, связанные с его социальным и репродуктивным поведением.

Как указывает блогер Денис Гаврилюк, петухи кукарекают не по солнечному свету, а ориентируются исключительно на свои биологические часы.

"Кукареканье - это песня, хоть не такая мелодичная. Петухи начинают ее выполнять, как только проснулись. А просыпаются они и зимой и летом в то же самое время. Петухи руководствуются только биологическими часами", - указывает блогер Денис Гаврилюк.

Смотрите видео, в котором рассказано, почему петухи кукарекают:

Также, эксперты и ученые сходятся во мнении, что кукареканье способствует установлению иерархии в группе и распределению ролей. Важно отметить, что существует определенный порядок в общении между петухами, и они не ограничиваются временем суток.

Главный самец имеет привилегию первым выразить свой крик, после чего другие петухи могут присоединиться. Но, если какой-либо другой самец, имеющий более низкий статус, решает выразить свой крик первым, главный самец может отреагировать атакой.

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петух
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