Все из-за СССР: почему УШМ называют "болгаркой"

Многие даже не предполагают, почему инструмент называют именно так.

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Почему ушм называют болгаркой / Фото: скриншот YouTube

Угловая шлифмашина, часто называемая "болгаркой", является важным инструментом в арсенале многих мастеров и строителей. Однако, почему она так называется? Мы исследуем происхождение этого необычного названия.

Название "болгарка" стало общепринятым в ряде стран, включая Россию и Украину, а также в некоторых других странах бывшего Советского Союза. Этот термин пришел из болгарского языка и связан с историей и производством.

Кто придумал болгарку?

Угловая шлифовальная машина была изобретена в 1954 году немецкой компанией Ackermann + Schmitt. Позже, УШМ начали делать в Болгарии. В середине 20-го века, стала широко известной и популярной из-за своей надежности и эффективности. Она была экспортирована в разные страны, включая Россию и Украину.

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Почему "болгарка"?

Название "болгарка" связано с производителя, который стал известным в СССР и за его пределами. Таким образом, для многих людей, особенно в СССР, "болгарка" стало синонимом угловой шлифмашины в целом.

В итоге, название "болгарка" осталось, и сегодня многие люди, даже если они знают происхождение этого термина, по-прежнему используют его, чтобы обозначить угловую шлифмашину.

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