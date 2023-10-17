Вы всю жизнь хранили яйца не там: повар рассказала о секрете их приготовления

Эксперты рассказали, где следует хранить яйца - и почему не стоит готовить прямо из холодильника.

https://glavred.info/life/vy-vsyu-zhizn-hranili-yayca-ne-tam-povar-rasskazala-o-sekrete-ih-prigotovleniya-10508776.html Ссылка скопирована

Эксперты рассказали, где следует хранить яйца / Коллаж Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Яйца являются неотъемлемой частью нашего рациона. Независимо от того, едите ли вы яичницу на завтрак или используете ее для выпечки, по оценкам, мы потребляем около 202 яиц на человека в год.

Несмотря на их популярность, до сих пор ведутся споры о яйцах, а точнее о том, где их хранить. Некоторые люди настаивают на том, чтобы хранить их в холодильнике, в то время как другие держат их в шкафу. Но что правильно?

По мнению экспертов, лучшее место для хранения яиц – это холодильник, но важно достать их примерно за 30 минут до использования, иначе внезапное изменение температуры может повредить скорлупу или снизить ее вяжущие свойства во время выпечки, об этом говорится в отчете YorkshireLive.

видео дня

Агентство по пищевым стандартам рекомендует хранить целые яйца в сухом прохладном месте, лучше всего в холодильнике, пока вы их не используете. Вы также должны убедиться, что вы чередуете запасы, чтобы сначала использовать самые старые яйца и не использовать яйца по истечении срока их годности, указывает mirror.

Также храните яйца в оригинальных коробках. Они лучше смягчают яйца, чтобы предотвратить разбивание.

Вам также следует избегать отсеков для яиц, встроенных в дверцу холодильника. Яйца лучше всего хранить в основной части холодильника на средней полке, лучше всего сзади. Это связано с тем, что температура вашего холодильника остается самой низкой и стабильной в этой области, в отличие от дверцы холодильника, которая подвержена колебаниям температуры из-за регулярного открытия.

Анна Уильямс, шеф-кондитер отмеченного наградами ресторана Fallow, говорит: "это место в холодильнике, где лучше всего хранить яйца при постоянной температуре, а картонные коробки обеспечивают идеальный уровень защиты, кроме того, на них будет указан срок годности".

Доктор Стюарт Фарримонд также согласен с тем, что дверца холодильника - совсем не лучшее место для яиц. Он объясняет в The Science of Cooking, что это может взболтать яичные белки до того, когда вы действительно захотите их использовать.

Другие советы включают хранение вдали от продуктов с резким запахом, потому что яичная скорлупа пористая, а также держите их подальше от сырого мяса.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.