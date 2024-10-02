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Как приготовить идеальный рис: рецепт от азиатских бабушек

Юлия Закрепа
2 октября 2024, 12:50обновлено 2 октября, 14:09
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Шеф-повар показал технику, как правильно варить рис.
Как приготовить идеальный рис: рецепт от азиатских бабушек
Как приготовить идеальный рис / коллаж: Главред, фото: unsplash

Энди Хернден, шеф-повар из Новой Зеландии, получивший образование Michelin, недавно поделился техникой, которая десятилетиями использовалась азиатскими бабушками. Благодаря этой технологии рис будет иметь совершенно другой вид и вкус.

На своем канале в YouTube он рассказал своим пяти миллионам подписчиков о старом методе кукурузы в рисе, который еще в древности использовали для риса азиатские бабушки, передает Mirror.

"Первый шаг - промойте рис трижды, пока вода не станет почти прозрачной. Далее - налейте достаточно воды до первой косточки пальца, когда кончик вашего пальца касается верхней части риса", - пояснил повар.

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Также он добавил, что можно бросить его в рисоварку или кастрюлю на плите, если у вас нет такого. Известный повар рассказал также о "методе косточек" для измерения воды во время варки риса. Известно, что это традиционная техника, которая широко используется в различных культурах, в частности во многих странах Азии.

Это помогает поддерживать постоянное соотношение воды и риса независимо от количества вареного риса. Когда вы кладете палец на рис и доливаете воду, пока она не достигнет первой косточки, вы обычно получаете нужное количество воды, чтобы рис правильно сварился. Это объясняется тем, что высота от поверхности риса до первой косточки примерно пропорциональна глубине риса внизу, сохраняя сбалансированное соотношение.

Большинство сортов риса впитывают воду и расширяются примерно одинаково. Метод косточки добавляет достаточно воды, чтобы рис имел достаточное количество влаги для поглощения и расширения во время варки, в результате чего рис хорошо сварен.

Людям нравится этот лайфхак, поскольку он работает с различными размерами и формами горшков, что делает его удобным и универсальным подходом для домашних поваров.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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