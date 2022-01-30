Всего один секретный ингредиент сделает плов удивительно вкусным и сочным

Секретный рецепт плова / ua.depositphotos.com

Каждая хозяйка хоть раз в жизни готовила плов. Но, чтобы плов был идеальным и понравился вашим близким, стоит знать один секретный способ приготовления.

Такой рецепт плова подойдет прекрасно для семейного ужина.

Чтобы плов был сочным, нужно хорошо выбирать мясо свинины или телятины.

Плов - простой рецепт

Вам понадобится:

Мясо свинина - 500 грамм

Рис - 1 стакан

Лук и морковка - по 1 штуке

Соль, перец, приправа

Соевый соус

Чеснок

Укроп

Готовить плов стоит в казане или кастрюле с толстым дном.

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Мясо порезать на кусочки и поджарить на оливковом масле.

Далее добавить лук, жарить 5 минут до золотистой корочки.

Натереть на мелкой терке морковку, и хорошо обжарить с мясом и луком. В процессе приготовления добавить пару капель масла.

Посолить все и поперчить, добавить горячей воды и тушить мясо 20-30 минут.

В это время хорошо промыть рис под проточной водой, раз 5.

А вот и секретный ингредиент. Рис стоит запарить в горячей воде, 10 минут. Тогда у вас получиться не сухой плов, а идеально нежный и рассыпчатый.

Добавляем рис в казан, наливаем три ложки соевого соуса, добавляем приправу для плова, и целую головку чеснока.

Залить все кипятком и готовить плов на мелком огне еще 20 минут.

По желанию, добавить измельченный укроп и все хорошо перемешать.

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