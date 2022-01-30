Всего один секретный ингредиент сделает плов удивительно вкусным и сочным

Вкуснейший плов будет идеальным угощением для близких.
Каждая хозяйка хоть раз в жизни готовила плов. Но, чтобы плов был идеальным и понравился вашим близким, стоит знать один секретный способ приготовления.
Такой рецепт плова подойдет прекрасно для семейного ужина.
Чтобы плов был сочным, нужно хорошо выбирать мясо свинины или телятины.
Плов - простой рецепт
Вам понадобится:
- Мясо свинина - 500 грамм
- Рис - 1 стакан
- Лук и морковка - по 1 штуке
- Соль, перец, приправа
- Соевый соус
- Чеснок
- Укроп
Готовить плов стоит в казане или кастрюле с толстым дном.
Мясо порезать на кусочки и поджарить на оливковом масле.
Далее добавить лук, жарить 5 минут до золотистой корочки.
Натереть на мелкой терке морковку, и хорошо обжарить с мясом и луком. В процессе приготовления добавить пару капель масла.
Посолить все и поперчить, добавить горячей воды и тушить мясо 20-30 минут.
В это время хорошо промыть рис под проточной водой, раз 5.
А вот и секретный ингредиент. Рис стоит запарить в горячей воде, 10 минут. Тогда у вас получиться не сухой плов, а идеально нежный и рассыпчатый.
Добавляем рис в казан, наливаем три ложки соевого соуса, добавляем приправу для плова, и целую головку чеснока.
Залить все кипятком и готовить плов на мелком огне еще 20 минут.
По желанию, добавить измельченный укроп и все хорошо перемешать.
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