УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

"Женщина-дирижер стала Трампом": в Николаеве восстали против мемориальной доски

14 марта 2021, 12:43

В областном центре назвали ужасной мемориальную доску Светлане Фоминых.

В Николаеве раскритиковали мемориальную доску Фоминых
В Николаеве раскритиковали мемориальную доску Светлане Фоминых / mkrada.gov.ua

Жительница Николаева – поэтесса Людмила Щетинина, сообщила, что общественность областного центра возмутила мемориальная доска, установленная в честь украинского хорового дирижера Светланы Фоминых.

Мемориальная доска Фоминых – издевательство над жителями Николаева, написала литератор на своей странице в Facebook.

По мнению Щетининой, мемориальная доска получилась ужасной.

"Николаевская общественность возмущена этим "произведением искусства". Это издевательство над памятью выдающегося дирижера красивой женщины, доброго, высокопрофессионального человека", – поделилась поэтесса.

Пост по-разному прокомментировали интернет-пользователи.

"А я думал это Дональд Трамп (экс-президент США – Ред.)", – поделился мнением Sergeus M. Nicolchuk.

Светлана Фоминых
Светлана Фоминых / Скріншот з knpu.gov.ua
Дональд Трамп
Дональд Трамп / GettyImages

"Со светлого талантливого человека сделали что-то. Лучше бы не делали вообще", – написала Елена Ивашко.

В Николаеве мемориальную доску в честь Фоминых установили возле главного корпуса колледжа культуры и искусств, торжественное открытие состоялось 11 марта, пишет novosti-n.org.

По его данным, мемориальная доска установлена возле училища, поскольку именно в нем прошли самые успешные 20 лет творческой жизни дирижера.

Открытие мемориальной доски Фоминых в Николаеве
Открытие мемориальной доски Светлане Фоминых в Николаеве / mkrada.gov.ua

Мемориальную доску заказало Управление по вопросам культуры и охраны культурного наследия Николаевского горсовета, автор работы – Анатолий Дидковский, сообщает mkrada.gov.ua. Доска сделана из керамики.

Кто такая Светлана Фоминых – что нужно знать

  • Светлана Фоминых родилась 11 марта 1940 года в советском городе Калинин, теперь он переименован в Тверь, и это территория РФ, говорится на knpu.gov.ua.
  • Училась в Московском институте культуры на факультете хорового дирижирования. В 1970 году переехала в Николаев, работала преподавателем Николаевского культпросветучилища.
  • В 1973-м основала женский академический хор училища культуры и была его руководителем.
  • Коллектив стал лауреатом многих международных конкурсов, пишет Википедия.
  • Дирижер в 1993-м была удостоена государственная премия им. Тараса Шевченко.
  • Фоминых погибла в Киеве 14 октября 2009 года – шла на репетицию и попала под колеса грузовика.
новости Николаева
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
День ангела Светланы: что подарить и как поздравить всех СветланДень ангела Светланы: что подарить и как поздравить всех Светлан День кошек 1 марта: что за праздник и как поздравитьДень кошек 1 марта: что за праздник и как поздравить Что садоводу делать в марте – лунный календарь огородника на март 2021Что садоводу делать в марте – лунный календарь огородника на март 2021 Замужняя учительница попалась на сексе со школьником-подросткомЗамужняя учительница попалась на сексе со школьником-подростком Карта Турции с территориями Украины вызвала переполох в СетиКарта Турции с территориями Украины вызвала переполох в Сети

Последние новости

13:04
Модные короткие женские стрижки для круглого лица 2021
12:52
SpaceX осуществила рекордный запуск в космос ракеты Falcon 9 Видео
12:43
"Женщина-дирижер стала Трампом": в Николаеве восстали против мемориальной доски
12:33
Создатели Dirt выпустят для iOS и Android гонки с консольной графикой Видео
12:23
После похорон убитой девочки на Херсонщине порезал вены односельчанин Видео
Реклама
12:11
Больницы забиты COVID-пациентами в девяти регионах Украины Видео
11:42
Джонсон заговорил о кибервойне и готовит мощный удар по врагам Лондона Видео
11:39
Эксперт подсчитал, во сколько обойдется украинцам отмена летнего времени Видео
11:34
В Киеве после потепления рухнет температура – синоптик Видео
11:01
Гороскоп на 14 марта для всех: неоценимая услуга и ценная потеря Видео
10:51
Врач объяснил, насколько опасен салат из огурцов и помидоров Видео
10:40
Эксперт сказал, потянет ли Украина Донбасс
10:07
Появление Центра по борьбе с дезинформацией - тревожный знак для Украины мнение
10:05
В России назвали условие для большой войны на Донбассе Видео
09:47
Крушение самолета в Казахстане: названы имена жертв Видео
09:24
Модные ошибки, которые допускают с юбками все женщины
09:17
Зальет дождями и присыплет снегом: названы погодные лузеры Украины Видео
09:13
Ляшко призвал украинцев не надеяться на вакцину от коронавируса Pfizer Видео
08:48
За переход на летнее время украинцы заплатят 2 млрд мнение
08:29
Убийство 7-летней девочки на Херсонщине: отец опроверг версию исчезновения Видео
Реклама
08:15
Коронавирус в Украине за сутки обнаружили у более 9 тысяч человек Видео
07:44
Соцсеть без цензуры: в чем феномен Сlubhouse
07:34
Северная Корея наглухо закрылась от Байдена и месяц не идет на контакт Видео
07:30
Магнитная буря нарушит сон и скажется на работе: что делать Видео
06:47
Для чего власть "заварила кашу" относительно ничтожности Харьковских соглашений мнение
06:19
Менее 3% украинцев вакцинируют от COVID-19 в первом полугодии – S&P Видео
06:10
Эксперт рассказал, почему Лукашенко "ничего не украл" у Беларуси Видео
05:45
Кравчук объявил о реакции России на мирный план по Донбассу Видео
05:40
В Ровенской области подростки на авто влетели в дерево
05:02
Что нельзя делать в День весеннего равноденствия 2021: советы астролога Видео
04:30
Экс-министр объяснила неизбежность жесткого локдауна уже весной Видео
04:01
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес расстались Видео
03:40
Эксперт сказал, грозят ли России новые санкции после Крымской платформы
03:04
В Слуге народа сказали, будут ли просить Зеленского снова идти в президенты Видео
02:02
В Николаеве чиновник ОГА устроил гонку с полицией и нарвался на неприятности
01:35
Журналисты показали "дворец Медведчука" в оккупированном Крыму Видео
01:03
"Слуга народа" в Киеве грубо нарушил ПДД и поплатился
00:37
Часть Украины накроет похолодание и мокрый снег – синоптик Видео
00:19
Поздравления с Прощенным воскресеньем друзьям и родным – открытки, стихи и проза Видео
13 марта, суббота
23:55
AstraZeneca объяснила сокращение поставок вакцины в ЕС
Реклама
23:51
В МИД объяснили роль замсекретаря СНБО в ситуации с договором по ЧФ РФ Видео
23:28
Оккупанты Крыма похвастались, сколько выложат средств для решения проблемы с водой Видео
22:58
У Зеленского объяснили, как использовать русский язык в борьбе с РФ Видео
22:52
Глава Минздрава Иордании подал в отставку из-за трагедии в COVID-больнице
22:16
Ляшко пояснил, куда девать "лишние" дозы вакцин от коронавируса
22:02
В ЕС разразилась дискуссия из-за планов против России – Bloomberg Видео
21:42
В Москве силовики по-зверски разогнали форум, много задержанных Видео
21:07
Ляшко откровенно высказался о темпах вакцинации в Украине Видео
20:52
Эксперт рассказал, чем угрожает депутатам голосование за ЧФ РФ в Крыму Видео
20:34
"Слуга народа" влип в скандал на съезде партии Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять