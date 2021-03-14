"Женщина-дирижер стала Трампом": в Николаеве восстали против мемориальной доски

В Николаеве раскритиковали мемориальную доску Светлане Фоминых / mkrada.gov.ua

Жительница Николаева – поэтесса Людмила Щетинина, сообщила, что общественность областного центра возмутила мемориальная доска, установленная в честь украинского хорового дирижера Светланы Фоминых.

Мемориальная доска Фоминых – издевательство над жителями Николаева, написала литератор на своей странице в Facebook.

По мнению Щетининой, мемориальная доска получилась ужасной.

"Николаевская общественность возмущена этим "произведением искусства". Это издевательство над памятью выдающегося дирижера красивой женщины, доброго, высокопрофессионального человека", – поделилась поэтесса.

Пост по-разному прокомментировали интернет-пользователи.

"А я думал это Дональд Трамп (экс-президент США – Ред.)", – поделился мнением Sergeus M. Nicolchuk.

Светлана Фоминых / Скріншот з knpu.gov.ua

Дональд Трамп / GettyImages

"Со светлого талантливого человека сделали что-то. Лучше бы не делали вообще", – написала Елена Ивашко.

В Николаеве мемориальную доску в честь Фоминых установили возле главного корпуса колледжа культуры и искусств, торжественное открытие состоялось 11 марта, пишет novosti-n.org.

По его данным, мемориальная доска установлена возле училища, поскольку именно в нем прошли самые успешные 20 лет творческой жизни дирижера.

Открытие мемориальной доски Светлане Фоминых в Николаеве / mkrada.gov.ua

Мемориальную доску заказало Управление по вопросам культуры и охраны культурного наследия Николаевского горсовета, автор работы – Анатолий Дидковский, сообщает mkrada.gov.ua. Доска сделана из керамики.

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