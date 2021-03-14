"Женщина-дирижер стала Трампом": в Николаеве восстали против мемориальной доски

В областном центре назвали ужасной мемориальную доску Светлане Фоминых.
Жительница Николаева – поэтесса Людмила Щетинина, сообщила, что общественность областного центра возмутила мемориальная доска, установленная в честь украинского хорового дирижера Светланы Фоминых.
Мемориальная доска Фоминых – издевательство над жителями Николаева, написала литератор на своей странице в Facebook.
По мнению Щетининой, мемориальная доска получилась ужасной.
"Николаевская общественность возмущена этим "произведением искусства". Это издевательство над памятью выдающегося дирижера красивой женщины, доброго, высокопрофессионального человека", – поделилась поэтесса.
Пост по-разному прокомментировали интернет-пользователи.
"А я думал это Дональд Трамп (экс-президент США – Ред.)", – поделился мнением Sergeus M. Nicolchuk.
"Со светлого талантливого человека сделали что-то. Лучше бы не делали вообще", – написала Елена Ивашко.
В Николаеве мемориальную доску в честь Фоминых установили возле главного корпуса колледжа культуры и искусств, торжественное открытие состоялось 11 марта, пишет novosti-n.org.
По его данным, мемориальная доска установлена возле училища, поскольку именно в нем прошли самые успешные 20 лет творческой жизни дирижера.
Мемориальную доску заказало Управление по вопросам культуры и охраны культурного наследия Николаевского горсовета, автор работы – Анатолий Дидковский, сообщает mkrada.gov.ua. Доска сделана из керамики.
Кто такая Светлана Фоминых – что нужно знать
- Светлана Фоминых родилась 11 марта 1940 года в советском городе Калинин, теперь он переименован в Тверь, и это территория РФ, говорится на knpu.gov.ua.
- Училась в Московском институте культуры на факультете хорового дирижирования. В 1970 году переехала в Николаев, работала преподавателем Николаевского культпросветучилища.
- В 1973-м основала женский академический хор училища культуры и была его руководителем.
- Коллектив стал лауреатом многих международных конкурсов, пишет Википедия.
- Дирижер в 1993-м была удостоена государственная премия им. Тараса Шевченко.
- Фоминых погибла в Киеве 14 октября 2009 года – шла на репетицию и попала под колеса грузовика.