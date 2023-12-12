Женщина намазала ржавый слив томатным соусом: результат сразил ее наповал

Использованием уксуса и лимонной кислоты во время очистки уже никем не удивишь, но знали ли вы, что ржавчину можно убрать при помощи острого соуса?
К слову, ранее мы писали, чем можно отбелить швы между плиткой: 3 средства уничтожат ржавчину и грязь. Вы сможете вернуть белизну и чистоту своей плитке и швам между ней без необходимости обращаться к профессиональным услугам.
Женщина решила покрыть соусом свою ржавую стальную сантехнику в ванной на несколько часов, и получила блестящий результат, пишет Mirror.
Мало кто знает, но кислота, содержащаяся в помидорах, помогает разрушить отложения и обеспечивает беспроблемную очистку, очень похожую на остроту белого уксуса, еще одного продукта, используемого в качестве лайфхака для чистящих средств.
Соус избавляет от пятен и ржавчины, вызванных накоплением минеральных отложений, что обычно происходит, когда вода скапливается вокруг кранов и раковин.
"Намазать, оставить на несколько часов, а затем вытереть", - советует женщина.
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