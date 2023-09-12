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Чем можно отбелить швы между плиткой: 3 средства уничтожат ржавчину и грязь

Сергей Кущ
12 сентября 2023, 12:23 обновлено 12 сентября, 12:23
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Вы сможете вернуть белизну и чистоту своей плитке и швам между ней без необходимости обращаться к профессиональным услугам.
Чем лучше всего очистить швы плитки
Чем лучше всего очистить швы плитки / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Когда плитка начинает терять свою первоначальную яркость из-за грязи и пятен в швах, настало время провести чистку. Мы поделимся с вами методами, как очистить швы между плиткой в домашних условиях, чтобы она снова сияла чистотой и свежестью.

Как очистить швы между плиткой в домашних условиях?

  • Сода и вода: Создайте пасту, смешав соду с водой до получения консистенции пасты. Нанесите эту пасту на швы между плиткой и тщательно вычистите их с помощью старой зубной щетки или щетки с жесткими щетинами.
  • Уксус: Уксус является отличным средством для очистки швов. Смешайте равные части воды и уксуса в бутылке-спрее и распылите раствор на швы. Подождите некоторое время, затем вычистите грязь щеткой.
  • Отбеливатель: Если швы сильно загрязнены и пятна трудно удаляются, можно использовать разбавленный отбеливатель. Однако будьте осторожны и убедитесь, что помещение хорошо проветривается.
  • Профессиональные чистящие средства: В магазинах можно найти специальные чистящие средства для плитки и швов. Они обычно эффективны и быстро удаляют грязь и пятна.
  • Специализированные щетки: Для более эффективной чистки швов между плиткой, можно использовать щетки с жесткими щетинами или щетки с нейлоновыми щетками, специально предназначенные для этой цели.

Чем можно отбелить швы между плиткой?

Отбеливатель (как это не странно), разведенный в воде, может помочь отбелить швы плитки, если они пожелтели или потеряли цвет. Также этот вопрос может решить лимонный сок - мешайте свежевыжатый лимонный сок с водой и используйте его для чистки и отбеливания швов.

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Гидроперит - химический отбеливатель, который также может быть эффективным средством для отбеливания швов плитки.

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