Будут как новые: как восстановить разбитые тени, пудру или хайлайтер

Если вы разбили пудру или тени, то спирт — идеальное средство для их восстановления. Также подойдет фиксатор для макияжа и любимый парфюм.

https://glavred.info/lifehack/budut-kak-novye-kak-vosstanovit-razbitye-teni-pudru-ili-haylayter-10564298.html Ссылка скопирована

Как восстановить разбитую косметику - простой лайфхак / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Любо неловкое движение может привести к неприятной ситуации - любимые тени или пудра ударяются о жесткую поверхность и разбиваются. В этом случае расстраиваться не стоит, ведь в Сети полно лайфхаков, как восстановить разбитую косметику.

Как восстановить тени с помощью спирта

Если вы разбили пудру или тени, то спирт — идеальное средство для их восстановления.

Во-первых, спирт входит в составы многих средств, поэтому не испортит их. Во-вторых, он помогает сохранить текстуру, а, в-третьих, очень быстро испаряется, а значит сохнуть средство будет очень быстро.

Сначала нужно пересыпать тени ли пудру в отдельную емкость и размять до состояния мелкой крошки.

Как восстановить разбитую косметику / Скриншот

Далее капнуть немного спирта и размешать, чтобы масса стала кашеобразной.

Кашица плотно утрамбовывается в рефилл.

Чтобы убрать излишки спирта, нужно несколько раз крепко прижать салфетку к рефиллу, пока она не станет сухой.

Как восстановить тени с помощью спирта / Скриншот

Когда через несколько часов тени или пудра высохнут, им снова можно будет пользоваться как обычно.

Пошаговую инструкцию по восстановлению разбитых теней опубликовала на своем Youtube-канале пользователь Beauty Nyva.

Youtube-канал Beauty Nyva - что о нем извсетно Youtube-канал Beauty Nyva имеет более 1200 подписчиков. Ведет его девушка по имени Елена. Судя по Facebook-странице, она живет в Киеве. Училась в Национальном авиационном университете. На своем канале Елена рассказывает о различных косметических средствах и своем опыте их использования.

Смотрите видео - Как восстановить разбитую косметику:

Чем можно восстановить разбитые тени без спирта

Если спирта нет или он по каким-то причинам вам не подходит, то его можно заменить на спрей для фиксации макияжа.

Последовательность действий такая же, как и со спиртом, только вместо него в разбитое средство заливается фиксатор.

Кстати, спирт не подойдет для восстановления теней с глиттером. Поэтому такие тени можно попробовать восстановить без како-го либо дополнительного средства.

Сначала их нужно размолоть в очень мелкую пудру, например, при помощи блендера. Потом аккуратно спрессовать средство в рефилле. Делать это нужно с большой силой. Когда тени не будут сыпаться, можно пользоваться косметикой.

Как восстановить хайлайтер без спирта

При восстановлении любимой косметики спирт можно заменить любимым парфюмом. Этот способ не стоит использовать на тенях, поскольку вашим глазам вряд ли понравится близкое соседство парфюма и слизистой. Однако если у вас разбился хайлайтер, этот метод очень подойдет. Особенно хорошо аромат будет ощущаться, если наносить его летом на ключицы.

Если вас интересует вопрос, как починить пудру с помощью духов, то применить вы можете тот же способ, который мы описали для восстановления хайлайтера.

Ранее Главред писал, как выглядеть моложе на 10 лет. Все, что нужно сделать, это подобрать удачную прическу.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред