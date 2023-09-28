Чисто, ароматно и никакого налета: что кладут в бачок унитаза

Следуя этим советам, вы сможете поддерживать чистоту и свежесть в вашем унитазе.

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Что кладут в бачок унитаза / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Бачок унитаза - это одно из мест, где иногда появляются неприятные запахи. Но не волнуйтесь, у нас есть несколько советов, чтобы помочь вам справиться с этой проблемой и сделать вашу ванную комнату приятно пахнущей.

Что можно добавить в сливной бачок унитаза?

Уксус: Несколько ложек уксуса добавленных в бачок унитаза могут помочь устранить неприятные запахи и предотвратить образование известковых отложений.

Сода: Положите чуть-чуть соды в бачок. Она не только поможет избавиться от запахов, но и поможет очистить унитаз.

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Эфирные масла: Добавьте несколько капель вашего любимого эфирного масла, такого как лаванда или мята. Это придаст вашей ванной комнате приятный аромат.

Специализированные таблетки: В магазинах можно найти специальные таблетки или камни для бачка унитаза, которые предназначены для устранения запахов и очистки.

Лимонная кислота: Лимонная кислота может помочь бороться с известковыми отложениями и неприятными запахами. Положите небольшое количество лимонной кислоты в бачок.

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