Чисто, ароматно и никакого налета: что кладут в бачок унитаза

Бачок унитаза - это одно из мест, где иногда появляются неприятные запахи. Но не волнуйтесь, у нас есть несколько советов, чтобы помочь вам справиться с этой проблемой и сделать вашу ванную комнату приятно пахнущей.
Что можно добавить в сливной бачок унитаза?
Уксус: Несколько ложек уксуса добавленных в бачок унитаза могут помочь устранить неприятные запахи и предотвратить образование известковых отложений.
Сода: Положите чуть-чуть соды в бачок. Она не только поможет избавиться от запахов, но и поможет очистить унитаз.
Эфирные масла: Добавьте несколько капель вашего любимого эфирного масла, такого как лаванда или мята. Это придаст вашей ванной комнате приятный аромат.
Специализированные таблетки: В магазинах можно найти специальные таблетки или камни для бачка унитаза, которые предназначены для устранения запахов и очистки.
Лимонная кислота: Лимонная кислота может помочь бороться с известковыми отложениями и неприятными запахами. Положите небольшое количество лимонной кислоты в бачок.
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