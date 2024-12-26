Почему мусульманам нельзя есть свинью: какова на самом деле причина отказа

Почему мусульмане не пользуются туалетной бумагой и не употребляют свинину - Главред собрал интересные факты.

https://glavred.info/lifehack/chomu-musulmanam-ne-mozhna-jisti-svinyu-yaka-naspravdi-prichina-vidmovi-10625348.html Ссылка скопирована

Почему мусульманам нельзя есть свинью / коллаж: Главред, фото: unsplash, ua.depositphotos.com

Интересное из материала:

Почему мусульмане не едят свинину

Употребление свиного мяса приведет к болезням

Почему свинину считают грязным мясом и почему мусульмане избегают употребления свиного мяса - Главред собрал полезные факты. Согласно библейским преданиям может показаться, что запрет есть свинину был только для жителей Израиля, однако существует много легенд и историй.

Почему мусульмане считают свинью грязным животным

У мусульман существует легенда, по которой они не употребляют мясо свиньи. Согласно историям в прошлом одним из видов наказания было превращение человека в свинью, которую мог съесть другой человек. Однако, эта легенда не имеет никаких доказанных научных доказательств. Существует единственный факт, что мясо свинины схоже по своим биохимическим свойствам с человеческим мясом. При этом у свиньи более высокое содержание гормона роста и уровень холестерина и липидов, а это может негативно влиять на здоровье человека.

видео дня

Что написано в Библии о свинине

Евреи и мусульмане очень уважают и выполняют религиозные заповеди. На страницах Торы и Корана часто говорится о правильном питании и о том, какие продукты употреблять разрешено и запрещено. Под запретом также и свинина, но каждая религия имеет свои нюансы.

Известно, что одной из важнейших составляющих ислама являются такие понятия как "халяль" - все, что разрешено Аллахом, а "харам" - означает то, что под запретом. Такие понятия также распространяются на еду. В Коране написано так: "Вам запрещено мертвечину, кровь, свинину, а также то, что заколото без упоминания имени Аллаха".

У мусульман также действует запрет на продукты, появившиеся на рынке относительно недавно и содержащие добавки, в состав которых входит свиной жир.

Почему нельзя есть свинину с научной точки зрения

Врачи и диетологи не рекомендуют употреблять свинину. Известно, что мясо свиньи часто содержит токсичные жиры и слизь, вещества, вызывающие аллергию и гниение в кишечнике, опасные гормоны, которые могут вносить изменения в гормональный фон человека. Также употребление свиного мяса может привести к инфекциям, заболеваниям кожи, артрозу и артриту.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред