Почему мусульманам нельзя есть свинью: какова на самом деле причина отказа

Интересное из материала:
- Почему мусульмане не едят свинину
- Употребление свиного мяса приведет к болезням
Почему свинину считают грязным мясом и почему мусульмане избегают употребления свиного мяса - Главред собрал полезные факты. Согласно библейским преданиям может показаться, что запрет есть свинину был только для жителей Израиля, однако существует много легенд и историй.
Почему мусульмане считают свинью грязным животным
У мусульман существует легенда, по которой они не употребляют мясо свиньи. Согласно историям в прошлом одним из видов наказания было превращение человека в свинью, которую мог съесть другой человек. Однако, эта легенда не имеет никаких доказанных научных доказательств. Существует единственный факт, что мясо свинины схоже по своим биохимическим свойствам с человеческим мясом. При этом у свиньи более высокое содержание гормона роста и уровень холестерина и липидов, а это может негативно влиять на здоровье человека.
Что написано в Библии о свинине
Евреи и мусульмане очень уважают и выполняют религиозные заповеди. На страницах Торы и Корана часто говорится о правильном питании и о том, какие продукты употреблять разрешено и запрещено. Под запретом также и свинина, но каждая религия имеет свои нюансы.
Известно, что одной из важнейших составляющих ислама являются такие понятия как "халяль" - все, что разрешено Аллахом, а "харам" - означает то, что под запретом. Такие понятия также распространяются на еду. В Коране написано так: "Вам запрещено мертвечину, кровь, свинину, а также то, что заколото без упоминания имени Аллаха".
У мусульман также действует запрет на продукты, появившиеся на рынке относительно недавно и содержащие добавки, в состав которых входит свиной жир.
Почему нельзя есть свинину с научной точки зрения
Врачи и диетологи не рекомендуют употреблять свинину. Известно, что мясо свиньи часто содержит токсичные жиры и слизь, вещества, вызывающие аллергию и гниение в кишечнике, опасные гормоны, которые могут вносить изменения в гормональный фон человека. Также употребление свиного мяса может привести к инфекциям, заболеваниям кожи, артрозу и артриту.
Больше интересных новостей:
- Место имеет значение: куда категорически нельзя ставить новогоднюю елку - астролог
- Обходить десятой дорогой: какие вещи нельзя покупать на барахолках и секондах
- Почему нельзя разбивать яйца ножом: эксперты объяснили, как это делать правильно
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред