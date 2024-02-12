УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Что делать с испорченной мукой: опытные хозяйки раскрыли поразительный фокус

Алексей Тесля
12 февраля 2024, 15:57
Можно ли выбрасывать муку - полезные советы, как использовать просроченную муку.
мука
Как использовать муку на огороде / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Hans, УНИАН

Мука – один из наиболее ходовых продуктов на кухне любой хозяйки. Ведь с ее помощью можно быстро приготовить невероятное множество различных вкусных лакомств.

Тем более бывает обидно, когда мука портится и ее больше нельзя использовать для приготовления тех или иных блюд. Такое может произойти в каждом доме, при этом следует помнить несколько основных правил.

Однако нередко с мукой может приключиться досадная неприятность – там могут завестись непрошенные "гости", которые испортят продукт. Однако опытные хозяйки знают, что даже испортившаяся мука может принести определенную пользу в хозяйстве.

видео дня

Испортившаяся мука может принести пользу как в квартире, так и в частном доме, и на дачном участке. Ведь давно известно о том, что мука может помочь избавиться от многих вредителей - тараканов, муравьёв, а также ползучих вредных насекомых. Для этого просроченную муку, просто-напросто, посыпьте в местах скопления вредителей.

Можно ли использовать просроченную муку

Для того, чтобы избавиться от вредителей, необходимо небольшое количество муки рассыпать в местах обитания насекомых-вредителей. Также мука помогает бороться с тлей. Для этого просто посыпайте растения небольшим количеством муки до тех пор, пока тля совсем не исчезнет.

Однако опытные хозяева знают, что просроченная мука поможет не только при защите от вредителей. Ее также можно использовать как эффективное средство для придания блеска стальным поверхностям и медным изделиям. Например, просроченная мука станет идеальным средством для полировки раковины, сделанной из нержавеющей стали. Просто насыпьте в нее муку и хорошенько протрите потемневшие участки раковины.

Что будет если приготовить из просроченной муки

Кулинарные эксперты в один голос говорят о том, что готовить из просроченной муки не стоит. Ведь после того, как мука испортиться, она буквально меняет свою структуру на молекулярном уровне. Это, в свою очередь, грозит тем, что продукт образует вредные для организма соединения.

Можно ли высыпать муку на огород

Стоит учитывать, что испортившаяся мука еще очень даже может пригодиться в хозяйстве. В частности, она может стать полезной на огороде. Ведь ее можно использовать для борьбы с вредителями.

Какие растения можно обрабатывать мукой:

  • капуста;
  • редиска;
  • редька.

Куда деть муку с жуками

Для начала удалите из муки всех видимых жучков-вредителей. После этого внимательно просейте муку и еще раз ее осмотрите на предмет непрошенных "гостей". Также поможет замораживание муки на несколько дней или ее прогревание (при температуре около 50 градусов на полчаса в духовке).

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
мука интересные новости
Реклама

Главное за день

Украине надо втрое больше снарядов, чем Германия может производить – глава Rheinmetall

Украине надо втрое больше снарядов, чем Германия может производить – глава Rheinmetall

17:35 Украина
Убил украинского баскетболиста: в Германии одного подозреваемого отпустили

Убил украинского баскетболиста: в Германии одного подозреваемого отпустили

16:47 Украина
Авдеевке грозит окружение в "ближайшие дни или недели" - BILD

Авдеевке грозит окружение в "ближайшие дни или недели" - BILD

16:18 Украина
Все главные новости

Популярное

Гороскоп на завтра 13 февраля 2024: Скорпионам - важный звонок, Рыбам нужны деньги 14320

Гороскоп на завтра 13 февраля 2024: Скорпионам - важный звонок, Рыбам нужны деньги

В Украине хотят поменять правила отпусков для всех: как планируют закрутить гайки 13025

В Украине хотят поменять правила отпусков для всех: как планируют "закрутить гайки"

Какая часть свинины самая мягкая и сочная: ошеломительный ответ удивит гурманов 3159

Какая часть свинины самая мягкая и сочная: ошеломительный ответ удивит гурманов

В Германии убили 17-летнего украинского баскетболиста из-за его национальности 2909

В Германии убили 17-летнего украинского баскетболиста из-за его национальности

Последние новости

17:55

На какой руке надо носить браслет: неожиданный ответ просто убьет наповал

17:35

Украине надо втрое больше снарядов, чем Германия может производить – глава Rheinmetall

17:32

FPV-дроны ВСУ налетели на базу россиян на юге, десяток "двухсотых": подробностиВидео

17:19

Масленица 2024: когда готовиться к провожанию зимы, дата и традиции

16:57

Favbet Foundation передал ВСУ еще два микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter

Розумный: РФ рискует потерять земли – могут появиться Южнорусский край и Кубанское герцогствоРозумный: РФ рискует потерять земли – могут появиться Южнорусский край и Кубанское герцогство
16:47

Убил украинского баскетболиста: в Германии одного подозреваемого отпустили

16:34

"Столкновение Путина и Запада все-таки будет": Гельман сказал, как это может произойтиВидео

16:32

Украина в 2024-м изготовит тысячи дронов, способных бить по Москве - глава Минцифры

16:31

Налоговая ликвидировала бизнес Loboda в РФ

Реклама
16:18

Авдеевке грозит окружение в "ближайшие дни или недели" - BILD

16:11

Что можно сделать со старого полотенца: 5 невероятных идейВидео

16:08

Как выбрать качественное масло: эксперт рассказала о распространенном мифеВидео

16:00

Смена прапорщика Стыряева: в РФ продали ВСУ вертолеты Ми-9 и самолеты Ил-76

15:57

Что делать с испорченной мукой: опытные хозяйки раскрыли поразительный фокус

15:55

На телеканале ТЕТ состоится премьера нового сезона шоу "Ближче до зірок"

15:39

США не спешат предоставить помощь: что будет с соцвыплатами в Украине

15:35

Ударят морозы -13 и налетит ветер 20 м/с: в Украине резко ухудшится погода

15:28

Экс-нардеп Пашинский получил подозрение по делу о нефтепродуктах Курченко на 967 млн - СБУ

15:09

Если пароль есть в этом списке, его можно взломать за секунды: как проверить

14:41

Стоит ли брать женщину с ребенком: ответы на сложные вопросы

Реклама
14:29

"Зауважал Сырского": командир "Волков да Винчи" отреагировал на замену главкома

14:27

Достаточно 1 стакана: как прочистить трубу канализации

13:50

Почему нельзя дарить икону: что значат старинные приметы и суеверия

13:50

Церковный праздник 13 февраля: почему в этот день лучше не выходить из дома

13:39

Усиление мобилизации в Украине: в Раде рассказали, когда закон будет принят

13:28

На Дмитрия Кулебу напало зубастое "создание": что произошло

13:21

Второй раз за неделю: боксера Узелкова увезли на скорой в Киев

13:18

Как скоро Украина сможет вернуть Белгород: эксперт о присоединении территорий

13:01

Убийство украинского баскетболиста в ФРГ: МИД сообщил о задержании убийцы

12:42

Тяжелобольная Тышкевич рассказала, как проходит ее лечение

12:21

Мощный удар по флоту: в ВМС рассказали, когда смогут уничтожать субмарины РФ

12:07

Пропутинского клоуна Евгения Петросяна экстренно госпитализировали в РФ

12:06

В Украине официально продлили военное положение и мобилизацию

12:05

Гордон показал себя в лохматом виде и удивил началом своей карьеры

12:03

Мужчина показал трюк, чем почистить контакты от окисления батарейки

12:00

Как посеять морковь, чтобы не прореживать - хитрый трюк с бутылкой

11:52

Какая часть свинины самая мягкая и сочная: ошеломительный ответ удивит гурманов

11:46

В Украине ударят морозы до -15: синоптик назвала дату

11:34

Политолог рассказал, почему в РФ изрыгнули желчь на указ Зеленского о землях украинцев

11:05

Им невозможно наесться: оригинальный салат из куриной печени с горошком

Реклама
11:00

Получили жесткий приказ: россияне перешли в наступление по фронту - офицер ВСУ

10:52

"Мы не должны попадать в ловушки": премьер Эстонии сказала, что нужно для победы Украины

10:39

"Ракета не оставила шансов": история гибели в бою пилота ВСУ Владислава Рыкова

10:14

"Лакеи Путина": Байден жестко отреагировал на циничное заявление Трампа о НАТО

10:08

Китайский гороскоп на 13 февраля: Кролик - молчите, Обезьяна - готовьтесь к сплетням

09:49

Украинцам повысят тарифы на коммуналку: в Нацбанке назвали примерный срок

09:42

Писал доносы и "отжимал" бизнес: в Бердянске ликвидировали местного коллаборанта

09:40

Почему нельзя оставлять сиденье унитаза поднятым: неожиданная причина

08:58

Решение нужно как можно быстрее: эксперт назвал условие для наступления ВСУ в 2024 году

08:48

В Украине повредили уникальную систему ПВО россиян "Витязь" за $135 млн

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять