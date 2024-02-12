Что делать с испорченной мукой: опытные хозяйки раскрыли поразительный фокус

Можно ли выбрасывать муку - полезные советы, как использовать просроченную муку.

https://glavred.info/lifehack/chto-delat-s-isporchennoy-mukoy-opytnye-hozyayki-raskryli-porazitelnyy-fokus-10541078.html Ссылка скопирована

Как использовать муку на огороде / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Hans, УНИАН

Мука – один из наиболее ходовых продуктов на кухне любой хозяйки. Ведь с ее помощью можно быстро приготовить невероятное множество различных вкусных лакомств.

Тем более бывает обидно, когда мука портится и ее больше нельзя использовать для приготовления тех или иных блюд. Такое может произойти в каждом доме, при этом следует помнить несколько основных правил.

Однако нередко с мукой может приключиться досадная неприятность – там могут завестись непрошенные "гости", которые испортят продукт. Однако опытные хозяйки знают, что даже испортившаяся мука может принести определенную пользу в хозяйстве.

видео дня

Испортившаяся мука может принести пользу как в квартире, так и в частном доме, и на дачном участке. Ведь давно известно о том, что мука может помочь избавиться от многих вредителей - тараканов, муравьёв, а также ползучих вредных насекомых. Для этого просроченную муку, просто-напросто, посыпьте в местах скопления вредителей.

Можно ли использовать просроченную муку

Для того, чтобы избавиться от вредителей, необходимо небольшое количество муки рассыпать в местах обитания насекомых-вредителей. Также мука помогает бороться с тлей. Для этого просто посыпайте растения небольшим количеством муки до тех пор, пока тля совсем не исчезнет.

Однако опытные хозяева знают, что просроченная мука поможет не только при защите от вредителей. Ее также можно использовать как эффективное средство для придания блеска стальным поверхностям и медным изделиям. Например, просроченная мука станет идеальным средством для полировки раковины, сделанной из нержавеющей стали. Просто насыпьте в нее муку и хорошенько протрите потемневшие участки раковины.

Что будет если приготовить из просроченной муки

Кулинарные эксперты в один голос говорят о том, что готовить из просроченной муки не стоит. Ведь после того, как мука испортиться, она буквально меняет свою структуру на молекулярном уровне. Это, в свою очередь, грозит тем, что продукт образует вредные для организма соединения.

Можно ли высыпать муку на огород

Стоит учитывать, что испортившаяся мука еще очень даже может пригодиться в хозяйстве. В частности, она может стать полезной на огороде. Ведь ее можно использовать для борьбы с вредителями.

Какие растения можно обрабатывать мукой:

капуста;

редиска;

редька.

Куда деть муку с жуками

Для начала удалите из муки всех видимых жучков-вредителей. После этого внимательно просейте муку и еще раз ее осмотрите на предмет непрошенных "гостей". Также поможет замораживание муки на несколько дней или ее прогревание (при температуре около 50 градусов на полчаса в духовке).

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.