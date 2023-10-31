Это спасет вашу муку от жучков: топ хитростей по ее хранению

Мука очень чувствительна к перепадам температуры. При неправильном хранении, например повреждении упаковки, в ней могут даже завестись паразиты. Главред рассказывает, как хранить муку.
Если вы заметили в муке черные точки или паутину - это верный признак наличия мукоедов - маленьких жучков. Кроме того, их присутствие может выдать специфический запах.
Что можно положить в муку, чтобы не завелись жучки
Муку с жучками уже не спасти, а вот предовтвратить их появление можно - с помощью подручных средств и добавок. Они отпугнут паразитов, а на качество самой муки никак не повлияют. Вот они:
- лаванда и сушеный чеснок;
- лавровый лист;
- горох, фасоль;
- ароматизированные пакетики.
Но помните - муку всегда необходимо хранить в герметичной упаковке. Иначе меры по предотвращению появления жучков вам не помогут.
Где лучше хранить муку дома - смотрите видео:
Как хранить муку, чтобы не завелись жучки - два способа
Есть проверенные способы, которые помогут вам хранить муку долгое время.
- Заморозка. Поместите муку в морозильник на несколько дней (обычно на 2-3 дня). Это поможет уничтожить личинки жучков. Затем, после заморозки, переместите муку в герметичный контейнер или пакет.
- Герметичная упаковка. Как уже выше подчеркивалось, надежное упакование - залог "здоровья" вашей муки. Это предотвратит доступ воздуха и насекомых.
Но сложнее бывает, как хранить муку в большом количестве. Ведь это потребует больших ресурсов и времени. Поэтому старайтесь расфасовывать ее в разные контейнеры.
При покупке муки осмотрите упаковку и выбирайте продукты с целой упаковкой без видимых дырок.
Перед использованием муки просейте ее через мелкое сито, чтобы удалить жуков или их личинки.
Условия хранения муки - ГОСТ
Муку следует хранить в сухом и прохладном месте при температуре, которая не превышает 20°C. Оптимальная температура хранения составляет около 0-4°C, но многие люди хранят муку при комнатной температуре без вреда для качества продукта.
Муку лучше хранить в темном месте или в непрозрачных контейнерах. Ультрафиолетовый свет может ухудшить качество муки и способствовать окислению жиров, что может вызвать неприятный запах и вкус.
Если у вас есть подозрение на наличие жуков, то муку следует выбросить и осмотреть другие продукты, которые могли бы быть заражены.
Соблюдая эти меры предосторожности, вы сможете минимизировать риск зависания жучков в муке и обеспечить ее долгосрочное хранение без нарушения качества.
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