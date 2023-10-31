Это спасет вашу муку от жучков: топ хитростей по ее хранению

Если вы увидели в муке темные точки - это может быть верным признаком жучков. Читайте, как бороться с ними.

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Читайте, как хранить муку в стеклянной банке / Коллаж Главреда. Фото: ua.depositphoto.com, goodfon.ru

Мука очень чувствительна к перепадам температуры. При неправильном хранении, например повреждении упаковки, в ней могут даже завестись паразиты. Главред рассказывает, как хранить муку.

Если вы заметили в муке черные точки или паутину - это верный признак наличия мукоедов - маленьких жучков. Кроме того, их присутствие может выдать специфический запах.

Что можно положить в муку, чтобы не завелись жучки

Муку с жучками уже не спасти, а вот предовтвратить их появление можно - с помощью подручных средств и добавок. Они отпугнут паразитов, а на качество самой муки никак не повлияют. Вот они:

лаванда и сушеный чеснок;

лавровый лист;

горох, фасоль;

ароматизированные пакетики.

Но помните - муку всегда необходимо хранить в герметичной упаковке. Иначе меры по предотвращению появления жучков вам не помогут.

Где лучше хранить муку дома - смотрите видео:

Как хранить муку, чтобы не завелись жучки - два способа

Есть проверенные способы, которые помогут вам хранить муку долгое время.

Заморозка. Поместите муку в морозильник на несколько дней (обычно на 2-3 дня). Это поможет уничтожить личинки жучков. Затем, после заморозки, переместите муку в герметичный контейнер или пакет.

Поместите муку в морозильник на несколько дней (обычно на 2-3 дня). Это поможет уничтожить личинки жучков. Затем, после заморозки, переместите муку в герметичный контейнер или пакет. Герметичная упаковка. Как уже выше подчеркивалось, надежное упакование - залог "здоровья" вашей муки. Это предотвратит доступ воздуха и насекомых.

Но сложнее бывает, как хранить муку в большом количестве. Ведь это потребует больших ресурсов и времени. Поэтому старайтесь расфасовывать ее в разные контейнеры.

При покупке муки осмотрите упаковку и выбирайте продукты с целой упаковкой без видимых дырок.

Перед использованием муки просейте ее через мелкое сито, чтобы удалить жуков или их личинки.

Солько хранится мука в мешке? / 1zoom.ru

Условия хранения муки - ГОСТ

Муку следует хранить в сухом и прохладном месте при температуре, которая не превышает 20°C. Оптимальная температура хранения составляет около 0-4°C, но многие люди хранят муку при комнатной температуре без вреда для качества продукта.

Муку лучше хранить в темном месте или в непрозрачных контейнерах. Ультрафиолетовый свет может ухудшить качество муки и способствовать окислению жиров, что может вызвать неприятный запах и вкус.

Если у вас есть подозрение на наличие жуков, то муку следует выбросить и осмотреть другие продукты, которые могли бы быть заражены.

Соблюдая эти меры предосторожности, вы сможете минимизировать риск зависания жучков в муке и обеспечить ее долгосрочное хранение без нарушения качества.

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