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Что можно сделать из пластиковой бутылки: 3 полезные идеи

Сергей Кущ
18 июня 2024, 14:20
82
Обычная пластиковая бутылка может значительно упростить вашу жизнь.
Что можно сделать из пластиковой бутылки medium.com, galainthekitchen.com
Что можно сделать из пластиковой бутылки medium.com, galainthekitchen.com / Коллаж Главред, фото: medium.com, galainthekitchen.com

У всех дома есть пластиковая бутылка, которую жалко выкинуть, а идею для использования найти сложно. Существует множество других способов их использования, кроме как для питья.

Поливалка для огорода или сада

Для этого трюка вам понадобится только дрель или отвертка, чтобы проколоть несколько отверстий в бутылке. Отверстие не обязательно должно быть идеальным, пишет kingdomofmen.

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Ничего страшного, если края будут зубчатыми. Теперь нужно подогнать шланг к горлышку бутылки и убедиться, что горлышко пластиковой бутылки аккуратно проходит через отверстие в крышке.

Все готово, и у вас есть бутылка с пульверизатором для вашего сада!

Как отделить белок от желтка бутылкой

У вас трудности с этим занятием? Не волнуйтесь, вы можете решить эту проблему с помощью пластиковых бутылок. Разбейте яйцо в миску. Снимите крышку с бутылки и немного придавите.

Затем продолжайте давить, опустите горлышко в желток и остановите давление. Таким образом, желток впитается в бутылку, а яичный белок останется на тарелке.

Чем отпугнуть мух

Хотите безопасно избавиться от надоедливой мухи в вашем саду? Используйте пластиковые бутылки. Разрежьте бутылку пополам и положите на дно сладкий сироп (например, лимонный сок). Затем вставьте верхнюю часть в нижнюю так, чтобы горлышко бутылки было обращено вниз.

Как долго можно использовать пластиковую бутылку для воды?

Пластиковые бутылки для воды выдерживает температуры 80-96 С, мытье в посудомоечной машине и нагревание в микроволновой печи. Единственное ограничение — многоразовая бутылка для воды не должна использоваться более 1 года. Это связано с тем, что в царапинах на поверхности пластика могут поселяться микроорганизмы.

Мух привлечет запах приманки и они залетят в отверстие бутылки, чтобы съесть сироп. Попав в бутылку, насекомое пролезет через узкое отверстие, не думая о том, как выбраться, и в конце концов погибнет.

Форма для печенья

Делаете печенье и только что поняли, что у вас нет инструментов, чтобы его разрезать? Пластиковые бутылки снова подскажут вам решение. Самодельный нож для резки печенья из пластиковых бутылок - это лучший способ повторного использования пластиковых бутылок, ведь никогда не знаешь, в какой ситуации они пригодятся.

Универсальное чистящее средство своими руками
Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Вам просто понадобится маленькая или большая пластиковая бутылка в зависимости от ваших потребностей. Разрежьте бутылку и возьмите дно, чтобы вырезать печенье.

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