Что можно сделать из пластиковых бутылок: результат удивит каждого

Что можно сделать из пластиковых бутылок после переработки и как применить их в доме - Главред собрал полезные советы и лайфхаки. Часто использованные пластиковые бутылки выбрасывают в мусорку. Однако, не все знают, как можно еще раз применить пластиковые и стеклянные бутылки.
Мужчина в Youtube рассказал и показал интересные методы, как из обычных пластиковых бутылок можно сделать множество полезных вещей. Некоторые самодельные изделия могут облегчить рабочие процессы по дому.
Что делать с пластиковыми бутылками
Специалист показал, как из пластиковых бутылок можно сделать замечательное и полезное изделие. Существует множество методов и идей, как переработать пластиковые бутылки.
- Обычные бутылки могут стать прекрасным украшением вашего сада, ведь из них можно изготовить горшки для сада. Стоит только надрезать часть бутылки и проделать несколько отверстий, которые будут иметь дренажную функцию, а дно засыпать грунтом. Чтобы они имели красивый вид, можно также задекорировать будущие горшки.
- Также из пластиковых бутылок можно создать замечательную вазу. От бутылки стоит отрезать ее верх, а края можно загнуть в форму цветка, или обработать чем-то края. Вазу из бутылки можно украсить бусинками или лентами.
- Если у вас дома есть только шланг, но нет насадки, то из бутылки можно смастерить разбрызгивающую лейку. Бутылка с широким горлом и крышкой пригодится для этого. Нужно острым шилом или другим предметом сделать несколько дырок в крышке и поливалка готова.
Что можно сделать из пустых стеклянных бутылок
- Стеклянная бутылка также может стать прекрасной вазой в интерьере. Достаточно будет только снять этикетку с бутылки и, по желанию, украсить ее. Ваза станет стильным элементом декора в вашем доме.
- Из бутылки из-под шампанского можно изготовить элегантный подсвечник. Стоит только осторожно просунуть свечу через горлышко бутылки. Лучше выбрать длинную и тонкую свечу, но не стоит продвигать ее очень глубоко, она должна остаться в горле бутылки.
- Прекрасным украшением двора станет освещение на улице. Хозяева поделились замечательным лайфхаком, как из стеклянных бутылок создать гирлянду. Ею можно украсить беседку и другие места отдыха в саду. Такое оригинальное освещение на улице будет прекрасно и интересно выглядеть во дворе.
Смотрите видео о том, как использовать пластиковые бутылки:
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