Как отмыть ручки на газовой плите: секрет в моющем средстве

С этим простым лайфхаком вы сможете отмыть липкие ручки плиты быстро и без лишних хлопот.

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Как очистить ручки на газовой плите / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Чистка липких ручек плиты - это задача, с которой может столкнуться каждая хозяйка. Но нет необходимости в замачиваниях и сложных процедурах!

Существует простой лайфхак, который позволяет легко избавиться от прилипшего жира, не тратя много времени и усилий.

Как отмыть ручки на газовой плите?

Нагрев панели: Включите духовку и дайте панели с ручками прогреться. Этот шаг помогает смягчить застывший липкий жир, делая его более податливым для очистки. Применение средства для мытья стекол: Используйте любое средство для мытья стекол, не обязательно предназначенное для чистки плит. Обрызгайте панель и ручки этим средством и оставьте на пять минут. Рекомендуем: Ковыряться пальцами в насадке не нужно: как отмыть ручной блендер за 15 секунд Даже тереть не нужно: как отмыть решетку на плите c минимальными усилиями видео дня Чистка зубной щеткой и тряпкой: Вооружитесь зубной щеткой и тряпкой. Произведите несколько аккуратных движений щеткой по ручкам и панели. Затем вытрите места чистки тряпкой. Повторите по необходимости: Если печка не подвергалась чистке годами, повторите этот процесс два или три раза, чтобы добиться полного избавления от жира.

Почему это работает?

Нагрев панели помогает смягчить стойкий жир, а средство для мытья стекол действует как отличный очиститель. Зубная щетка служит для механического воздействия на упорные загрязнения, а тряпка завершает процесс, оставляя поверхность блестящей и чистой.

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