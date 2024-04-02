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Как правильно собрать кал для анализа и получить нужные результаты

Дмитрий Видоменко
2 апреля 2024, 09:31
"Как правильно собрать кал для анализа?" - рано или поздно, но любой человек с этим вопросом сталкивается. Главред отвечает на него детально.
Кал, анализы
Сколько анализа кала достаточно? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Как говаривал классик - людям весьма свойственно интересоваться своим калом (достаточно вспомнить скажем, еще чуть ли не средневековые произведения Франсуа Рабле. Портал Onclinic помогает разобраться с этой проблемой в медицинском разрезе.

Сколько анализа кала достаточно?

Количество необходимых анализов кала зависит от нескольких факторов, в том числе:

  • Тип теста, который вам нужен. Некоторые тесты требуют больше кала, чем другие.
  • Вашего возраста. Детям обычно требуется меньше кала, чем взрослым.
  • Вашего состояния здоровья. Если у вас есть какие-либо проблемы с кишечником, вам может потребоваться больше анализов кала.

В целом, для большинства тестов кала достаточно около 1-2 чайных ложек. Однако всегда лучше следовать инструкциям своего врача.

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Вот несколько советов по сбору кала для анализа:

  • Используйте чистый контейнер. Вы можете купить контейнер для сбора кала в аптеке или использовать чистую баночку из-под еды.
  • Соберите кал после утреннего опорожнения кишечника.
  • Не мочите кал.
  • Храните кал в холодильнике до тех пор, пока не сможете доставить его в лабораторию.
  • Доставьте кал в лабораторию как можно скорее.

Если у вас есть какие-либо вопросы о том, сколько анализов кала вам нужно, обратитесь к своему врачу.

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Как правильно собрать кал для анализа?

Вот несколько советов по сбору кала для анализа:

1. Используйте чистый контейнер.

Вы можете купить контейнер для сбора кала в аптеке. Убедитесь, что контейнер чистый и сухой. Не используйте контейнеры, которые использовались для других целей.

2. Соберите кал после утреннего опорожнения кишечника.

Это самый лучший вариант, так как кал будет наиболее свежим. Если вы не можете собрать кал утром, можете сделать это в другое время дня. Но старайтесь не делать это после приема слабительных средств.

3. Не мочите кал.

Моча может изменить результаты теста. Используйте ложку, чтобы взять кал из разных частей унитаза. Поместите кал в контейнер.

4. Храните кал в холодильнике до тех пор, пока не сможете доставить его в лабораторию. Кал можно хранить в холодильнике до 24 часов. Если вам нужно хранить кал дольше, его можно заморозить.

5. Доставьте кал в лабораторию как можно скорее.

Чем быстрее вы доставите кал в лабораторию, тем точнее будут результаты теста. В некоторых случаях лаборатория может попросить вас доставить кал в течение 2 часов.

Что такое кал?

Кал - совокупность отходов жизнедеятельности и непереваренных остатков пищи животных и человека, выделяемых во внешнюю среду из дистального окончания кишечника в процессе акта дефекации, сообщает "Википедия".

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