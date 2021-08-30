Как запоминать новую информацию: простые и эффективные способы

Как запоминать информацию / ua.depositphotos.com/

С началом нового учебного года 1 сентября тысячи украинских учеников и студентов снова засядут за учебники получать знания. Вопрос как улучшить память и усвоить полезную информацию, как никогда актуален. Главред разобрался, с помощью каких простых действий можно легче усваивать знания.

О том, как поздравить школьников с началом учебного года, в подборке Главреда: 1 сентября - День знаний в Украине: душевные поздравления и милые открытки к празднику.

Для того, чтобы изучить иностранный язык, выучить стих или овладеть необходимым навыком постоянное корпение над учебниками – не самое лучшее решение. В первую очередь, необходимо позаботиться о здоровье, полноценном питании и сне. 7-9 часовой сон – залог продуктивной работы мозга. Также будет полезна и утренняя зарядка – она насытит мозг необходимым кислородом и подарить бодрость.

Как запоминать информацию надолго

Делать заметки

Во время изучения нового материала необходимо записывать важную информацию. Это поможет не только отсортировать главное от второстепенного, но и способствует поиску дополнительных знаний. При письме задействуются механизмы усвоения материала: повторение, осмысление и подкрепление.

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Избегать многозадачности

Во время изучения нового навыка не стоит рассеивать внимание на второстепенные вещи. Чтобы максимально усвоить информацию, отложите все смартфоны и гаджеты, которые могут вам помешать. Просмотр почты или соцсетей не только забирает время, но отвлекает мозг, не позволяя полностью сосредоточиться. Чтобы переключиться, с одной задачи на другую потребуется время.

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Попробовать метод интервальных повторений

Метод интервальный повторений ввел в широкое использование Петр Возняк. Согласно методике SuperMemo первое повторение выученной информации должно произойти через день. Второе – через неделю, третье – через 16 дней, и четвертое – через 35 дней.

В обучении детей можно попробовать поиграть флеш-карточками. На одной стороне записываем термин, даты или иностранные слова, а на другой стороне объяснения.

Делиться информацией

Для лучшего запоминания информации, необходимо проговорить полученные знания. Делитесь новым с единомышленниками - так мозг не только понимает, но и усваивает ее лучше. Обмен информацией позволяет узнать новое и взглянуть на предмет с другой стороны.

Использовать ассоциации

"Биссектриса – это крыса, которая бегает по углам и делит угол пополам" - это известный пример мнемонических техник или метода ассоциаций Он помогает не только запоминать термины, но и станет подспорьем в изучении иностранных языков.