1 сентября - День знаний в Украине: душевные поздравления и милые открытки к празднику

Поздравления в прозе и стихах к 1 сентября - в подборке Главреда
1 сентября волнительный день как для родителей первоклашек, так и для того, кому в этом году прозвенит последний звонок. В этом году учебный процесс для тысяч украинских школьников начнется в среду.
О том, как будут проходить занятия в условиях карантина, читайте в нашем материале: Работа школ без ограничений или удаленка: как будут работать учебные заведения с 1 сентября.
Главные праздники Украины в первом месяце осени собраны в материале: Праздники в сентябре 2021 в Украине: День знаний, День предпринимателя и День кино.
1 сентября: поздравления, открытки и картинки
С Днем знаний! Пусть этот год будет намного ярче, круче и успешнее, чем предыдущий год учебы, пусть впереди ждет много открытий, свершений и блистательных побед. Стремись, участвуй, учись, действуй, мечтай, трудись, старайся, верь и побеждай! Желаю только пятерок и только отличного настроения!
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Поздравляю с Днем знаний! Пусть этот год будет невероятно интересным и успешным, пусть каждый его день будет плодотворным, насыщенным, ярким, радостным и запоминающимся. Желаю высоких отметок и творческих полетов, желаю широких возможностей и просторов веселья.
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С Днём знаний! Пусть интересным, познавательным, весёлым и необычным будет каждый урок, пусть ярким, успешным, добрым и запоминающимся будет каждый день, пусть увлекательным, занятным, хорошим и полезным будет каждое дело. Желаю тебе крепких сил, огромного запаса терпения и усидчивости, неугасающего энтузиазма и целеустремлённости на весь этот учебный год.
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Желаю сил, упорства, настойчивости и целеустремлённости, желаю познавательных уроков, шумных перемен, увлекательных путешествий по разным странам и интересных знакомств с великими людьми истории, желаю занимательных экспериментов и весёлых конкурсов, а также отличного настроения и максимум успехов в этом учебном году. С Днём знаний!
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Поздравляю с Днём знаний. Пусть вместе с праздником проснётся огромное желание учиться, совершенствоваться и добиваться новых целей. Желаю тебе крепких сил, здоровья и терпения. Желаю увлекательной учёбы и насыщенного расписания на каждый день. Желаю во всём преуспевать и покорять вершины успеха.
***
Снова осень наступила,
В школах зазвенел звонок —
Он с Днем знаний поздравляет,
Приглашает на урок.
Все ребята повзрослели,
Набрались за лето сил,
Мы хотим, чтоб год учебный
Только радость приносил!
***
Поздравляю я с Днем знаний!
О, пришел сезон заданий,
Заковыристых вопросов
Да контрольных и опросов.
Рьяно ты всему учись,
А в учебе не ленись,
Во всем быть старайся первым,
Открывай в себе резервы.
К новым знаниям стремись,
Резко поднимайся ввысь,
Умным очень становись!
***
День знаний — праздник улыбок,
Праздник нарядных, веселых детей!
И школа украшена, словно открытка,
И много счастливых и добрых гостей!
Звонок прозвенит по-осеннему мило,
Детишек он в класс позовет.
Желаю удачи и жизни счастливой,
Пусть праздником будет каждый урок!