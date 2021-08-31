1 сентября - День знаний в Украине: душевные поздравления и милые открытки к празднику

День знаний 1 сентября 2021 / ua.depositphotos.com/

1 сентября волнительный день как для родителей первоклашек, так и для того, кому в этом году прозвенит последний звонок. В этом году учебный процесс для тысяч украинских школьников начнется в среду.

О том, как будут проходить занятия в условиях карантина, читайте в нашем материале: Работа школ без ограничений или удаленка: как будут работать учебные заведения с 1 сентября.

Главные праздники Украины в первом месяце осени собраны в материале: Праздники в сентябре 2021 в Украине: День знаний, День предпринимателя и День кино.

1 сентября: поздравления, открытки и картинки

С Днем знаний! Пусть этот год будет намного ярче, круче и успешнее, чем предыдущий год учебы, пусть впереди ждет много открытий, свершений и блистательных побед. Стремись, участвуй, учись, действуй, мечтай, трудись, старайся, верь и побеждай! Желаю только пятерок и только отличного настроения!

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Поздравляю с Днем знаний! Пусть этот год будет невероятно интересным и успешным, пусть каждый его день будет плодотворным, насыщенным, ярким, радостным и запоминающимся. Желаю высоких отметок и творческих полетов, желаю широких возможностей и просторов веселья.

День знаний поздравления

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С Днём знаний! Пусть интересным, познавательным, весёлым и необычным будет каждый урок, пусть ярким, успешным, добрым и запоминающимся будет каждый день, пусть увлекательным, занятным, хорошим и полезным будет каждое дело. Желаю тебе крепких сил, огромного запаса терпения и усидчивости, неугасающего энтузиазма и целеустремлённости на весь этот учебный год.

1 сентября поздравления, открытки

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Желаю сил, упорства, настойчивости и целеустремлённости, желаю познавательных уроков, шумных перемен, увлекательных путешествий по разным странам и интересных знакомств с великими людьми истории, желаю занимательных экспериментов и весёлых конкурсов, а также отличного настроения и максимум успехов в этом учебном году. С Днём знаний!

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Поздравляю с Днём знаний. Пусть вместе с праздником проснётся огромное желание учиться, совершенствоваться и добиваться новых целей. Желаю тебе крепких сил, здоровья и терпения. Желаю увлекательной учёбы и насыщенного расписания на каждый день. Желаю во всём преуспевать и покорять вершины успеха.

1 сентября картинки

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Снова осень наступила,

В школах зазвенел звонок —

Он с Днем знаний поздравляет,

Приглашает на урок.

Все ребята повзрослели,

Набрались за лето сил,

Мы хотим, чтоб год учебный

Только радость приносил!

***

Поздравляю я с Днем знаний!

О, пришел сезон заданий,

Заковыристых вопросов

Да контрольных и опросов.

Рьяно ты всему учись,

А в учебе не ленись,

Во всем быть старайся первым,

Открывай в себе резервы.

К новым знаниям стремись,

Резко поднимайся ввысь,

Умным очень становись!

Поздравления с 1 сентября

***

День знаний — праздник улыбок,

Праздник нарядных, веселых детей!

И школа украшена, словно открытка,

И много счастливых и добрых гостей!

Звонок прозвенит по-осеннему мило,

Детишек он в класс позовет.

Желаю удачи и жизни счастливой,

Пусть праздником будет каждый урок!

День знаний картинки и открытки

1 сентября открытки, картинки

С Днем знаний картинки и поздравления