Работа школ без ограничений или удаленка: как будут работать учебные заведения с 1 сентября

В Украине с 1 сентября обучение в школах заработает в полноформатном режиме - Шкарлет / УНИАН

Учебный год в украинских школах стартует 1 сентября. Процесс обучения будет проходить без существенных ограничений, если страна продолжит находиться в зеленой эпидемиологической зоне. На удаленку или смешанный формат отправятся учебные заведения, которые находятся в других эпидемзонах. Об этом заявил министр образования Сергей Шкарлет.

В эфире Сніданок з 1+1 он рассказал о том, что дистанционный или смешанный формат обучения ждет только те школы, которые работают не в зеленых эпидемиологических зонах. Школы зеленой зоны ожидает полноформатная работа в случае, если не будет угрозы распространения коронавирусной инфекции.

"Дистанционный или смешанный формат возможен, если в регионе будет "желтая", "оранжевая" или "красная" зоны. С министром здравоохранения Виктором Ляшко мы предполагали три сценария начала учебного года. Когда будет только "зеленый" режим во всей стране, то это обычное полноформатное обучение без изменений в образовательном процессе", - подчеркнул Сергей Шкарлет.Читайте такжеРабота школ, транспорт и бонусы для уколовшихся от COVID-19: каким будет новый локдаун в Украине

Работа школ в Украине с 1 сентября

Министерство здравоохранения в июле запустило требование, согласно которому школы в Украине с 1 сентября 2021 года будут работать в том случае, если в них будет вакцинировано 80% от всего персонала учебного заведения.

В Святошинском районе города Киева уже предупреждали учителей о том, что их могут не допустить к работе в том случае, если они не сделают прививку от COVID-19. Впрочем, там также уточняли, что от работы невакцинированных педагогов отстранять не будут.

Главный санврач Украины Игорь Кузин заявлял, что школы, где прививки от коронавируса сделали менее 80% педагогов, работать не будут. Причем не важно, в какой из эпидемиологических зон находится учебное заведение. Однако на данный момент нет законодательных оснований, чтобы не допустить невакцинированных учителей к работе.

Глава Минобразования Сергей Шкарлет уточнял, что школы, где большинство учителей не вакцинировались, будут работать либо в смешанном формате, либо на дистанционке. Причем учебные заведения, где учителя сделали прививку от COVID-19, смогут работать даже в условиях жесткого карантина.