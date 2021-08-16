УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Работа школ без ограничений или удаленка: как будут работать учебные заведения с 1 сентября

16 августа 2021, 11:24
Прослушать новость
Остановить

Формат обучения в школах будет зависеть от того, в какой эпидемиологической зоне находится заведение, сказал Сергей Шкарлет.

Школа
В Украине с 1 сентября обучение в школах заработает в полноформатном режиме - Шкарлет / УНИАН

Учебный год в украинских школах стартует 1 сентября. Процесс обучения будет проходить без существенных ограничений, если страна продолжит находиться в зеленой эпидемиологической зоне. На удаленку или смешанный формат отправятся учебные заведения, которые находятся в других эпидемзонах. Об этом заявил министр образования Сергей Шкарлет.

В эфире Сніданок з 1+1 он рассказал о том, что дистанционный или смешанный формат обучения ждет только те школы, которые работают не в зеленых эпидемиологических зонах. Школы зеленой зоны ожидает полноформатная работа в случае, если не будет угрозы распространения коронавирусной инфекции.

"Дистанционный или смешанный формат возможен, если в регионе будет "желтая", "оранжевая" или "красная" зоны. С министром здравоохранения Виктором Ляшко мы предполагали три сценария начала учебного года. Когда будет только "зеленый" режим во всей стране, то это обычное полноформатное обучение без изменений в образовательном процессе", - подчеркнул Сергей Шкарлет.Читайте такжеРабота школ, транспорт и бонусы для уколовшихся от COVID-19: каким будет новый локдаун в Украине

Работа школ в Украине с 1 сентября

Министерство здравоохранения в июле запустило требование, согласно которому школы в Украине с 1 сентября 2021 года будут работать в том случае, если в них будет вакцинировано 80% от всего персонала учебного заведения.

В Святошинском районе города Киева уже предупреждали учителей о том, что их могут не допустить к работе в том случае, если они не сделают прививку от COVID-19. Впрочем, там также уточняли, что от работы невакцинированных педагогов отстранять не будут.

Главный санврач Украины Игорь Кузин заявлял, что школы, где прививки от коронавируса сделали менее 80% педагогов, работать не будут. Причем не важно, в какой из эпидемиологических зон находится учебное заведение. Однако на данный момент нет законодательных оснований, чтобы не допустить невакцинированных учителей к работе.

Глава Минобразования Сергей Шкарлет уточнял, что школы, где большинство учителей не вакцинировались, будут работать либо в смешанном формате, либо на дистанционке. Причем учебные заведения, где учителя сделали прививку от COVID-19, смогут работать даже в условиях жесткого карантина.

Минобразования школы новости Украины карантин в Украине Сергей Шкарлет
Сейчас вы просматриваете новость «Работа школ без ограничений или удаленка: как будут работать учебные заведения с 1 сентября». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Синоптик предупредил, когда именно в Украину придут первый снег с заморозкамиСиноптик предупредил, когда именно в Украину придут первый снег с заморозками Умрет больше людей: эксперты озвучили последствия вакцинации от COVID-19 третьей дозой препаратаУмрет больше людей: эксперты озвучили последствия вакцинации от COVID-19 третьей дозой препарата "Формула Штайнмайера" и "сдача" Украины: Арестович объявил о сценарии Киева по Донбассу"Формула Штайнмайера" и "сдача" Украины: Арестович объявил о сценарии Киева по Донбассу Меркель отправится к Путину в Москву перед встречей с Зеленским в УкраинеМеркель отправится к Путину в Москву перед встречей с Зеленским в Украине Поиски пропавшего на Говерле 6-летнего мальчика: появились неожиданные свидетельства очевидцевПоиски пропавшего на Говерле 6-летнего мальчика: появились неожиданные свидетельства очевидцев

Последние новости

11:24

"Обезумевшие люди хотят улететь и гибнут в давках": тысячи афганцев пытаются покинуть страну

11:24

Работа школ без ограничений или удаленка: как будут работать учебные заведения с 1 сентября Видео

11:21

Маша Ефросинина обольстительно разделась и произвела фурор в Сети

10:58

Магнитная буря 16 августа 2021 – что делать Видео

10:58

Жуткая ночь на Говерле: как ребенок 30 часов один блуждал в Карпатах Видео

Реклама
10:56

Джонни Депп рассказал о травле в Голливуде после суда с Эмбер Херд

10:54

Было оружие и не было охраны: помощник мэра Кривого Рога раскрыл новые детали его гибели Видео

10:18

Жестокое избиение журналиста в центре Киева: всплыли новые данные о нападавших Видео

10:15

Лунный календарь стрижек на неделю 16-22 августа: самый лучший день для новой прически Видео

10:09

Похолодает и придут дожди: синоптик уточнил прогноз погоды на неделю в Киеве Видео

09:56

"Кричал и бился в судорогах": на Черниговщине от ударов током утонули двое мужчин

09:43

Последние часы жизни мэра Кривого Рога Павлова: появились новые детали Видео

09:18

Поссорилась с парнем и выпила много алкоголя: в Луцке девушка выпала из окна в свой день рождения

09:15

Финансовый гороскоп на неделю 16-22 августа: кредиты, удачные покупки или неожиданный подарок Видео

09:01

Адская жара и кое-где дожди: погода в Украине на 16 августа

08:57

Появилась запись с камер наблюдения из дома погибшего мэра Кривого Рога Павлова Видео

08:48

Гороскоп на 16 августа для всех знаков Зодиака: удачные совпадения, серьезные потери или замужество Видео

08:26

Как уберечь детей от теплового и солнечного удара в жару - ответ медиков

08:26

Коронавирус в Украине 16 августа: выявлены 417 новых больных

08:07

Гибель мэра Кривого Рога: соседка Павлова заявила, что выстрел не слышала

Реклама
07:26

Трагедии в Николаеве и Одессе: за день два 3-летних ребенка выпали из окна Видео

07:00

Топ-4 знака Зодиака с самым ужасным характером: от каких знаков лучше держаться подальше Видео

06:53

Украина эвакуировала 80 человек из Афганистана – там власть захватили талибы

06:04

Почему Украина рискует повторить судьбу Афганистана мнение

04:51

Украину не спасти? Эколог предупредил о катастрофическом изменении климата Видео

04:10

Приметы на 16 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду в день Антона Видео

03:30

В ПриватБанке хотят закрыть сотни отделений по всей стране: что случилось

02:50

Ирина Федишин показала отличную фигуру и бюст в красивом купальнике Видео

02:28

Люди доживут до тысячи лет: ученые удивили неожиданным прогнозом рекорда долголетия Видео

02:04

Полезен ли сок граната для мозга - ответ ученых

01:49

Ученые рассказали, как можно предотвратить распространенную болезнь печени Видео

01:10

SIM-карта по паспорту: пошаговая инструкция привязки для Киевстар, Vodafone и lifecell

15 августа, воскресенье
23:45

Невозможно купаться: экологи объяснили причины чрезвычайного загрязнения Южного Буга

23:43

Стало известно, кто будет руководить Кривым Рогом после гибели мэра

23:24

Ходил по дому с ружьем: появились новые детали о смерти мэра Кривого Рога

23:11

Комаровский подробно рассказал, как удалить занозу

22:51

В Одессе лошадь упала на брусчатку: люди в возмущении, на хозяина животного составили админпротокол Видео

22:23

Названы три версии трагической гибели мэра Кривого Рога

22:12

Полиция вручила подозрения напавшим на журналиста на Банковой Видео

21:44

Стали известны ранние симптомы самого агрессивного рака Видео

Реклама
21:41

Бывший мэр Кривого Рога рассказал, были ли враги у Павлова

21:25

Пост-американский Афганистан: почему талибы так мирно взяли власть в Кабуле мнение

21:15

Беленюк заявил в полицию об оскорблениях расистов и описал их приметы Видео

21:11

Выяснилось, кто возглавит сборную Украины по футболу Видео

20:41

В Киеве вооруженный мужчина напал на бригаду "скорой" помощи

20:21

В Карпатах нашли маленького мальчика, пропавшего на Говерле Видео

20:19

В Одесском порту вспыхнул масштабный пожар Видео

19:51

В Киеве приостановят вакцинацию от коронавируса Видео

19:42

Президент отреагировал на трагическую смерть мэра Кривого Рога

19:06

"Коммуникабельный и ничего не боится": стали известны приметы потерявшегося мальчика на Говерле

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять