Какие трусы для мужчин лучше всего: простые советы ошеломят "сильный пол"

Любой мужчина ‒ в силу собственной анатомии ‒ вынужден быть, так сказать, крепким хозяйственником. Главред разобрался, какие трусы для мужчин лучше всего.

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Трусы – очень важный элемент одежды мужчин / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Существует множество различных стилей и типов трусов для мужчин, каждый из которых предназначен для определенных ситуаций, активностей и предпочтений. Ниже мы немного расскажем о самых распространенных видах мужских трусов.

Какие бывают трусы для мужчин

а) боксеры (boxers) ‒ широкие и длинные трусы. Они обеспечивают хорошую поддержку мужскому естеству и, так сказать, вентиляцию. Их часто предпочитают носить мужчины, которым нужно как можно больше свободы движений;

б) брифы (briefs) ‒ такие трусы имеют гораздо более облегающий крой, чем у боксеров и короткие штанины;

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в) слипы (slips) ‒ cлипы похожи на брифы, но они пошиты с гораздо более высокой талией и немного сильнее закрывают бедра. Они обеспечивают хорошую поддержку мужскому естеству и при этом остаются довольно обтягивающими (так что в них вполне можно идти на дискотеку в бар по типу "Голубая устрица");

г) Спортивные брифы (аthletic вriefs) ‒ брифы, которые специальное спроектированы специально для спортсменов. И имеют дополнительную поддержку при физических нагрузках и более продуманную вентиляцию;

д) боксеры-брифы (вoxer вriefs) ‒ тут все понятно из названия (у этих гибридов есть удлиненные штанины, что обеспечивает комфортную поддержку мужскому естество и предотвращает лишнее трение бедер друг о друга).

Какие трусы вредны для мужчин

Трудно сказать, что существуют прямо такие трусы, которые вредны абсолютно для всех мужчин ‒ потому как предпочтения и комфорт в этом вопросе могут сильно различаться от человека к человеку. Но все же есть несколько рекомендаций по этому вопросу от специалистов:

Очень тесные трусы ‒ трусы, которые слишком плотно облегают мужское естество, могут давить и ограничивать циркуляцию крови. Это может привести к дискомфорту, раздражению и прочем малоприятным вещам. То есть размер и стиль трусов должны соответствовать вашей физиологии и предпочтениям.

Трусы из синтетических материалов ‒ скажем, такие могут привести к избыточному потоотделению и раздражению кожи. То есть рекомендуется выбирать трусы из натуральных материалов ‒ например, из хлопка. Они изначально более легкие и комфортные.

Трусы со слишком тесной эластичной резинкой ‒ такие трусы могут ограничивать циркуляцию крови и вызывать дискомфорт. То есть лучше выбирать трусы с мягкими и эластичными резинками.

Для чего дырка в мужских трусах

Естественно, речь идет не о дырке, так сказать, в формате ‒ "застиранных трусов дырявый хлопок". А о дырке фабричной. Она также известна как "мушка" или "портулак". И предназначена для облегчения процесса посещения туалета. Сообщается, что дырка позволяет мужчине делать необходимые процедуры в туалете ‒ при этом не снимая полностью трусы. Таким образом, она обеспечивает удобство и быстроту при использовании туалета ‒ особенно в платных туалетах либо при ситуациях, когда нет возможности полностью раздеться. То есть мужчины могут просто расстегнуть ширинку (на молние или кнопках) в области дырки. Потом справить физиологическую нужду, а затем закрыть ее обратно. Это, в конечном итоге, позволит избежать некоторых неудобств и сократить время на поход в туалет.

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