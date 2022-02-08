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Куда пойти на 14 февраля в Киеве – как ярко отпраздновать День святого Валентина

8 февраля 2022, 10:51

7 идей для незабываемого дня.

день валентина 2022
День валентина 2022 - куда пойти на 14 февраля Киев / depositphotos.com/

На 14 февраля – День всех влюбленных – улицы столицы заполонит праздничная атрибутика и особое настроение. Чтобы этот день запомнился можно создать себе настоящую культпрограмму. Куда сходить в Киеве на 14 февраля, разобрался Главред.

О том, откуда растут корни у праздника всех влюбленных, и какую красивую легенду скрывает этот день, читайте в материале: Когда день святого Валентина 2022: дата, история и традиции праздника.

В День святого Валентина могут создавать праздничную атмосферу как и те, чье сердце занято, так и птицы свободного полета. Что делать в Киеве на 14 февраля, чтобы этот день стал незабываемым?

Каток

Со своей второй половинкой можно отправиться на каток и поймать последние моменты зимнего веселья. Если вы не умеете стоять на льду – это будет еще веселее. Катки есть в крупных торговых центрах, но ведь можно рассекать лед и на свежем воздухе: катки на ВДНХ, на Подоле, арт-заводе "Платформа", в парке Победа – одни из самых популярных среди жителей столицы.

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Поход в СПА

Начать новую неделю можно отправившись с любимым понежиться под умелыми руками профессионалов в спа-салон или сауну. Выкинув из головы все заботы и тревоги, и посвятив это время только себе – что может быть лучше? К тому же, многие компании предлагают хорошие скидки к празднику.

Фотосессия

Хорошая идея, которая запечатлит ценные моменты вашей совместной жизни. И кто знает, может эти фотографии станут первыми в вашем семейном альбоме.

Яркие впечатления

Полет на воздушных шарах или вертолете, прогулка на квадроциклах по заснеженному лесу или полет в аэродинамической трубе поможет разнообразить ваш досуг и подарит массу впечатлений и адреналина. Почему бы не попробовать?

Вечеринка или концерт в клубе

Вечером 14 февраля заведения Киева в честь праздника всех влюбленных будут устраивать тематические вечеринки как для любителей романтики, так и для тех, кто предпочитает острее в стиле "50 оттенков". Можно просвещаться и культурно, сходить на концерт, который устраивают звезды украинского шоубизнеса.

Культурная программа

Ко дню святого Валентина театры устраивают праздничные спектакли. Так что этот особый день может стать поводом прикоснуться к вечному – к искусству. Смотрите афиши киевских театров, консерваторий и выбирайте развлечение на свой вкус.

Быстрые свидания

Для тех, кто еще не нашел свою вторую половинку, этот день может стать началом красивой любовной истории. Быстрые свидания огромными тепами завоевывают мир и могут отлично сэкономить время. Поэтому в День святого Валентина не стоит сидеть дома, а попробовать новую возможность встретить человека со схожими интересами.

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День святого Валентина День всех влюбленных
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