Когда день святого Валентина 2022: дата, история и традиции праздника

День святого Валентина 2022 / depositphotos.com/

День святого Валентина – один из самых известных праздников католиков – активно начали праздновать в Украине в конце 90-х годов прошлого столетия. И если Валентинов день праздник специфический, то про День всех влюбленных слышали многие.

О том, какие праздники будут отмечать украинцы в последнем месяце зимы, и сколько будет дней отдыха, читайте в материале: Выходные в феврале 2022: сколько будем отдыхать и будут ли дополнительные выходные.

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Когда день святого Валентина 2022

Праздник любви и романтики ежегодно приходится на средину месяца – 14 февраля День всех влюбленных – отмечают практически в каждом уголке земного шара.

День святого Валентина – история

В день всех влюбленных традиционно почитают священника Валентина, который жил в итальянской провинции Умбрия в третьем веке нашей эры. Эти два праздника неразрывно связаны красивой легендой.

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В 269 году император Клавдий II издал указ, который запрещал солдатам жениться на протяжении всего срока воинской службы. Такое решение было продиктовано его амбициозными намерениями захватить как можно больше территорий и укрепить власть в мире. Однако воинов в армии не хватало.

Несмотря на запрет заключать брак, священник Валентин не побоялся нарушить закон. Он тайно венчал возлюбленных, пока об этом не узнал император. Приговоренный к смертной казни, он влюбился в слепую дочь тюремщика. Он излечил девушку от недуга и перед смертью прислал девушке письмо, подписав его "твой Валентин". Оно и стало прототипом современных "валентинок".

Как отметить День святого Валентина

В день праздника всех влюбленных в глазах пестрит от всех оттенков красного и розового – которые считаются символами любви. Главным атрибутом праздника становится сердце – плюшевые игрушки, сладости, украшения и конечно же любовные открытки – "валентинки", которыми обмениваются пары. Валентинки своими руками – это прекрасный памятный подарок.

Этот вечер можно провести за романтическим ужином в любимом ресторане или в комфортной домашней обстановке. Это прекрасная возможность напомнить партнеру о своих нежных чувствах или признаться в любви впервые. Или решиться на более серьезный шаг – помолвка или начало совместной жизни.

Приметы на День святого Валентина

Пожениться в этот день – к счастливой супружеской жизни.

Много птиц в небе – у незамужней девушки будет тьма поклонников.

Разбить зеркало – примета на счастье, которая обещает крепкую любовь и благополучную жизнь.

Увидеть на улице первую собаку – избранник будет верным, кота- легкомысленным.

Если первым позвонит мужчина – ожидайте признания в любви, если мама или подруга – встречи с любимым ждать не скоро.

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