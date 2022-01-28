УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

Когда день святого Валентина 2022: дата, история и традиции праздника

28 января 2022, 13:33

К чему в день всех влюбленных встретить собаку, и что могло предвещать разбитое зеркало - в материале Главреда.

день валентина 2022
День святого Валентина 2022 / depositphotos.com/

День святого Валентина – один из самых известных праздников католиков – активно начали праздновать в Украине в конце 90-х годов прошлого столетия. И если Валентинов день праздник специфический, то про День всех влюбленных слышали многие.

О том, какие праздники будут отмечать украинцы в последнем месяце зимы, и сколько будет дней отдыха, читайте в материале: Выходные в феврале 2022: сколько будем отдыхать и будут ли дополнительные выходные.

Кого в феврале можно поздравлять с именинами, читайте в материале: День ангела в феврале 2022 по церковному календарю – кто отмечает именины.

Когда день святого Валентина 2022

Праздник любви и романтики ежегодно приходится на средину месяца – 14 февраля День всех влюбленных – отмечают практически в каждом уголке земного шара.

День святого Валентина – история

В день всех влюбленных традиционно почитают священника Валентина, который жил в итальянской провинции Умбрия в третьем веке нашей эры. Эти два праздника неразрывно связаны красивой легендой.

Реклама

В 269 году император Клавдий II издал указ, который запрещал солдатам жениться на протяжении всего срока воинской службы. Такое решение было продиктовано его амбициозными намерениями захватить как можно больше территорий и укрепить власть в мире. Однако воинов в армии не хватало.

Несмотря на запрет заключать брак, священник Валентин не побоялся нарушить закон. Он тайно венчал возлюбленных, пока об этом не узнал император. Приговоренный к смертной казни, он влюбился в слепую дочь тюремщика. Он излечил девушку от недуга и перед смертью прислал девушке письмо, подписав его "твой Валентин". Оно и стало прототипом современных "валентинок".

Как отметить День святого Валентина

В день праздника всех влюбленных в глазах пестрит от всех оттенков красного и розового – которые считаются символами любви. Главным атрибутом праздника становится сердце – плюшевые игрушки, сладости, украшения и конечно же любовные открытки – "валентинки", которыми обмениваются пары. Валентинки своими руками – это прекрасный памятный подарок.

Этот вечер можно провести за романтическим ужином в любимом ресторане или в комфортной домашней обстановке. Это прекрасная возможность напомнить партнеру о своих нежных чувствах или признаться в любви впервые. Или решиться на более серьезный шаг – помолвка или начало совместной жизни.

Приметы на День святого Валентина

  • Пожениться в этот день – к счастливой супружеской жизни.
  • Много птиц в небе – у незамужней девушки будет тьма поклонников.
  • Разбить зеркало – примета на счастье, которая обещает крепкую любовь и благополучную жизнь.
  • Увидеть на улице первую собаку – избранник будет верным, кота- легкомысленным.
  • Если первым позвонит мужчина – ожидайте признания в любви, если мама или подруга – встречи с любимым ждать не скоро.

Читайте также:

viber
День святого Валентина День всех влюбленных
Сейчас вы просматриваете новость «Когда день святого Валентина 2022: дата, история и традиции праздника». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 28 января: что нельзя делать в Павлов день и как не попасть в бедуПриметы на 28 января: что нельзя делать в Павлов день и как не попасть в беду Приметы на 23 января: что нельзя делать в день Григория и как не попасть в бедуПриметы на 23 января: что нельзя делать в день Григория и как не попасть в беду Гороскоп на февраль 2022 для всех знаков зодиака: Ракам – деньги, Львам – успех в любви, Стрельцам – тратыГороскоп на февраль 2022 для всех знаков зодиака: Ракам – деньги, Львам – успех в любви, Стрельцам – траты Гороскоп Таро на неделю 3-9 января: Близнецам – подарки, Весам – потери, Козерогам – серьезный разговорГороскоп Таро на неделю 3-9 января: Близнецам – подарки, Весам – потери, Козерогам – серьезный разговор Приметы на 22 января: что нельзя делать в Филиппов день и как не попасть в бедуПриметы на 22 января: что нельзя делать в Филиппов день и как не попасть в беду
14:55

Под 500 гривен за килограмм: в Украине рекордно взлетели цены на мед

14:55

В ОП рассказали, был ли спор между Байденом и ЗеленскимВидео

14:46

Преследователя Златы Огневич отпустили из-под стражи без наказания - певица винит в этом судьюВидео

14:42

Гороскоп на февраль 2022 года обещает Девам неожиданные перемены и приятный сюрпризВидео

14:41

Украина изолируется от энергосистем России и Беларуси: Шмыгаль назвал срокиВидео

Реклама
14:04

Количество военнообязанных и профессий сократят: в Украине изменят правила военного учета для женщинВидео

13:56

Ждать ли весну в феврале: украинцев удивили прогнозом до мартаВидео

13:53

"Вернуть Украину в лоно славянства": Лукашенко разразился громким заявлениемВидео

13:37

2022 год может быть последним для пандемии COVID-19 - ЛяшкоВидео

13:33

Когда день святого Валентина 2022: дата, история и традиции праздника

13:30

Вирчис покончил с собой: СМИ рассказали о его конфликте с Мангером

13:16

"Возможно, он не выдержал": знакомые Артемия Рябчука объяснили, почему он расстрелял 5 человекВидео

13:01

"Я вообще люблю эти повстанческие песни": Данилко признался Гордону, почему спел про БандеруВидео

13:01

Километр шагали по сугробам: на Харьковщине медики героически спасли пациента

13:00

Гороскоп на завтра, 29 января 2022: Скорпионам – удача в деньгах, Козерогам – полный провалВидео

12:59

Герой АТО, прошел Иловайск и плен: новые данные о жертвах бойни в ДнепреВидео

12:55

Вблизи границ Украины – около 130 тысяч войск РФ: в Минобороны заявили об информационных атаках

12:18

Роман Цимбалюк. В Кремле не спешат в рай: Москва пошла на важную уступку по ДонбассуВидеоблоги

12:13

Выстрелил три раза в упор: раненая стрелком в Днепре пришла в себя и хочет разговариватьВидео

12:00

Из-за развода с мужем женщина в Киеве пыталась прыгнуть из окна с 3-летним ребенком на руках

Реклама
11:58

Певец эпохи Возрождения и интернет-звезда: что зрители увидят во втором выпуске шоу Голос країни-12Видео

11:44

"Пусть приезжает": в РФ назвали условие переговоров Зеленского с ПутинымВидео

11:37

Как убрать мешки под глазами: 5 мощных средств народной аптечки

11:35

В Ухани биологи нашли в летучих мышах новый коронавирус

11:27

Угроза новой войны: Лавров объяснил, чего добивается РФ

11:18

Дефицит молока, сладостей и подорожание хлеба: как дорогой газ изменит жизнь украинцевВидео

11:09

В моду на 2022 год вернулись неподражаемые женские куртки в стиле 90-х, от которых веет свободойФотоВидео

11:05

Роман Сасанчин крестил новорожденную дочь - первые кадры таинстваВидео

11:00

"Настал момент отстоять суверенитет": британский миллиардер вступился за Украину из-за агрессии РФ

10:55

Оплата проезда банковской картой: в Киеве анонсировали "транспортную революцию"Видео

10:46

Любовный гороскоп на неделю 31 января - 6 февраля: Ракам – ревность, Скорпионам – счастливый поворотВидео

10:30

Взлет цен на сахар: украинцы узнали, сколько придется платитьВидео

10:25

Мясо подорожает на 50%: эксперт дал пессимистический прогноз на 2022 год

10:25

Новолуние в феврале 2022: что нельзя делать, чтобы не навлечь беды

10:15

CNN заявил, что переговоры Байдена и Зеленского "не удались", Белый дом и Банковая опроверглиВидео

09:53

Как убрать неприятный запах в холодильнике народными средствами: 5 доступных помощников

09:46

Новые тарифы на газ в феврале: украинцы узнали максимальные ценыВидео

09:40

"Грудью закрыть родную землю": Кравчук эмоциально обратился к украинцам из-за вторжения РФ

09:38

Украину ставят перед выбором, но люфт для маневра еще естьмнение

09:34

Финансовый гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля: Девам – выгоды, Весам – знаки судьбы, Скорпионам – удачаВидео

Реклама
09:23

Украинцев предупредили об опасной погоде 28 января: объявлено штормовое предупреждение

08:35

Обзывали "шестеркой" и "стукачом": всплыли детали о бойце НГУ, расстрелявшем людей в ДнепреВидео

08:21

Новый антирекорд: за сутки в Украине выявили более 34 тысяч COVID-больных

08:01

День ангела Елены: поздравления, картинки и душевные открытки именинницам от всей души

07:54

Гороскоп на сегодня, 28 января 2022: Львам – невероятные перемены, Рыбам – сплетни завистниковВидео

07:52

Какой будет погода в Украине в феврале 2022: синоптик назвал самые теплые и холодные дниВидео

07:50

Приметы на 29 января: что нельзя делать в Петров день и как не попасть в бедуВидео

07:46

США анонсировали новую поддержку Украины: Белый дом раскрыл детали переговоров с ЗеленскимВидео

07:18

Пентагон пообещал, что США увеличат военную помощь Украине

06:39

Хурма из косточки дома - это реально: как вырастить дерево и получить урожайВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять