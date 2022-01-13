Выходные в феврале 2022: сколько будем отдыхать и будут ли дополнительные выходные

Сколько выходных ждет украинцев в феврале и какие праздники можно отметить.
Самый короткий месяц года принесет нам несколько важных религиозных и профессиональных праздников, однако ни один из них не будет государственным.
Сколько выходных дней ждет украинцев в этом году, и какой месяц принесет больше всего дней отдыха, читайте в материале: Календарь 2022: как и когда отдыхает Украина.
Среди важных религиозных праздников месяца – Сретение Господне 15 февраля и начало Масленицы. Подробнее о памятных датах – в материале: Православный календарь на февраль 2022: какие церковные праздники ждут украинцев.
Сколько выходных в феврале 2022
Февраль после праздничного новогоднего января словно намекает – пора включаться в работу – из 28 дней 20 будут рабочими и только 8 – выходными. Последний месяц зимы богат разнообразными праздниками, которые народ отмечает с размахом: Китайский Новый год, День Святого Валентина, Масленица. Однако ни один из них не принесет дополнительных выходных.
"Стандартными" выходными днями в феврале будут: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 27 числа.
Несмотря на то, что февраль не предусматривает дополнительных выходных, в этом месяца есть достаточно поводов устроить себе праздник или отметить важные даты.
- 1 февраля – День безопасного Интернета, Китайский Новый год.
- 4 февраля – Всемирный день борьбы против рака.
- 6 февраля – Международный день бармена.
- 9 февраля – Международный день стоматолога.
- 11 февраля – Всемирный день больного.
- 14 февраля – День Святого Валентина, День компьютерщика.
- 15 февраля – Международный день онкобольного ребенка, День чествования участников боевых действий на территории других государств.
- 17 февраля – День спонтанного проявления доброты.
- 20 февраля – Всемирный день социальной справедливости.
- 21 февраля – Международный день родного языка.
- 22 февраля – Международный день поддержки жертв преступлений.
Православные праздники в феврале 2022
Среди наибольших религиозных праздников православные христиане отмечают Сретение Господне 15 февраля. В этот день произошла встреча Симеона Богоприимца с маленьким Иисусом в Иерусалимском храме. 26 февраля – родительская суббота – день особого поминания усопших. Масленица 2022 начинается в последний день зимы – 28 февраля и продлится до 6 марта.
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